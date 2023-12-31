Idoso passa mal, perde controle de carro e causa acidente em Colatina

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Um homem de 49 anos, identificado como Carlos Alberto Adame, foi morto a tiros após dois criminosos invadirem a casa onde ele morava, no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha contou que os suspeitos pularam a janela da residência, arrombaram a porta do quarto onde a vítima dormia e efetuaram diversos disparos.
A perícia da Polícia Científica identificou seis perfurações no corpo da vítima: duas nas costas, duas no abdômen e duas nas nádegas. Próximo ao corpo, foi encontrado um projétil, cujo calibre não foi informado.
Ainda de acordo com a PM, familiares relataram que Carlos Alberto havia sido agredido recentemente por moradores após ser apontado como suspeito de assediar uma criança. Eles acreditam que o homicídio pHomem é morto a tiros após criminosos invadirem casa em Sooretama
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade para 14 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido das 10h às 19h desta quinta-feira (30). Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índice abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
As cidades sob alerta são:
Mas quais são os riscos? A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideais níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação, irritação nos olhos, no nariz e na garganta, além de agravar problemas respiratórios.
De acordo com o meteorologista Márcio Bueno, da Tempo OK, a umidade relativa do ar representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação ao máximo que ela pode conter.
"A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo. Quando a umidade está em 50%, é como se ele estivesse pela metade. Nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", explicou.
Durante o período de baixa umidade, a orientação é:
O trânsito será interditado no km 224,6 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O bloqueio começa às 14h para a fragmentação controlada de rochas, necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia,os dois sentidos da pista ficaram bloqueados para a passagem de veículos. O tempo estimado para o serviço ser realizado é de uma hora e meia.
Caso necessário, de acordo com a empresa, será adotado o sistema “Pare e Siga” até a normalização do tráfego.
Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um engavetamento envolvendo um caminhão e duas carretas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29).
O acidente ocorreu no km 120 da rodovia, na região da Reserva Biológica de Sooretama, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionadas. Durante o atendimento às vítimas, a pista precisou ser totalmente interditada.
Os moradores de algumas regiões de Cariacica enfrentaram um “apagão” no começo da noite desta quarta-feira (29). A falta de energia foi registrada em locais como o Terminal de Campo Grande e no bairro Morada de Santa Fé.
Alguns passageiros que estavam na estação aguardando ônibus tiraram foto do espaço totalmente escuro. Os poucos pontos de luz na área vinham dos coletivos que aguardavam embarques.
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a situação durou cerca de oito minutos e não afetou a operação. A EDP, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que o serviço foi restabelecido às 19h27 e as causas estão sendo investigadas.
Atualização
A matéria foi atualizada com a nota da EDP sobre o restabelecimento de energia na cidade.
Um cachorro-do-mato foi resgatado em uma escola no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a prefeitura do município, o animal silvestre estava assustado no momento em que foi encontrado.
A Guarda Municipal foi acionada e realizou o resgate do cachorro-do-mato, que posteriormente foi solto no Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu. A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.
A prefeitura orienta que, em casos envolvendo animais silvestres, a Guarda pode ser acionada pelo telefone 153. Já a Gerência de Bem-Estar Animal pode ser acionada por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone 162.
Uma loja de eletrônicos foi arrombada e furtada na madrugada desta quarta-feira (29), no Centro de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Câmeras de segurança registraram a ação de pelo menos cinco homens encapuzados.
As imagens (veja acima) mostram os criminosos usando um alicate para romper os cadeados de proteção. Em seguida, eles entram na loja e retiram diversos produtos. O grupo estava em dois veículos, um Fiat Mobi branco e um Chevrolet Celta, onde os equipamentos furtados foram colocados antes da fuga.
Segundo a Polícia Militar, o proprietário relatou que diversos aparelhos eletrônicos foram levados. Toda a ação durou cerca de três minutos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O valor do prejuízo causado pelo furto não foi informado.
A PM orientou o proprietário a procurar uma delegacia e apresentar as imagens do sistema de monitoramento, além de uma relação detalhada dos bens furtados.
Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-cunhado enquanto trabalhava no Terminal de Carapina, na Serra, na última terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, confessou que foi ao local com a intenção de matar a vítima e que, depois, iria atrás da ex-esposa, irmã da jovem, com a mesma intenção.
De acordo com a PM, o homem vinha ameaçando a ex-cunhada havia dias, desde que ela passou a abrigar a própria irmã em casa após o fim do relacionamento do casal.
A vítima contou aos policiais que estava trabalhando no terminal quando o suspeito chegou e a golpeou com uma faca nas costas, sem que ela tivesse chance de se defender. Após o ataque, o homem fugiu correndo e se escondeu dentro de uma sala de serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. A PM foi acionada e localizou o suspeito dentro da unidade. A faca utilizada no ataque foi apreendida com ele.
A jovem foi socorrida e precisou levar pontos nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Aos policiais, relatou que vinha sofrendo ameaças do ex-cunhado nos últimos dias. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
Um trabalhador de 59 anos, identificado como Elmiro Roberto, morreu após ser atingido por um bloco de rocha enquanto trabalhava na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, ele fazia o corte de um bloco utilizando um fio diamantado quando uma parte da rocha se desprendeu e caiu sobre ele.
Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
O Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) destacou que a preservação da vida deve ser prioridade em toda atividade produtiva e ressaltou que a segurança no ambiente de trabalho exige atenção permanente, responsabilidade e o cumprimento rigoroso das normas e medidas preventivas. Ressaltou ainda que acidentes como esse reforçam a necessidade de atuação conjunta entre empresas, trabalhadores, entidades e poder público para prevenir novas ocorrências e preservar a vida.
Uma técnica de enfermagem de 31 anos foi presa suspeita de desviar medicamentos de uso hospitalar, entre eles fentanil, morfina, adrenalina e cetamina, no Espírito Santo. Um homem de 37 anos, apontado pela investigação como destinatário dos fármacos, também foi preso.
As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cariacica e Vila Velha, em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os policiais também apreenderam medicamentos sujeitos a controle especial, drogas, arma de fogo e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, podem ter relação com o esquema investigado. Os nomes dos presos não foram informados.
De acordo com a investigação, os medicamentos desviados eram destinados a traficantes, que os misturavam a outras drogas, como a cocaína, para potencializar seus efeitos e aumentar a dependência dos usuários. A combinação também eleva o risco de overdose e morte. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos.