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ES 165

Motociclista morre ao bater de frente com carro em Conceição do Castelo

A vítima, de 49 anos, morreu no local, na tarde de sábado (30)

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 11:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 dez 2023 às 11:29
Motociclista morre em Conceição do Castelo após bater de frente com carro
Motociclista morre em Conceição do Castelo após bater de frente com carro Crédito: Reprodução/ Instagram @castelocuriosooficial
Um motociclista de 49 anos morreu na tarde de sábado (30) após bater de frente com um carro, na ES 165, próximo ao pórtico da cidade do município de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região.
O acidente foi na rodovia que liga o município à BR 262. As causas da batida não foram informadas. Segundo informações da Polícia Militar, o motocicleta seguia em direção à rodovia federal quando bateu frontalmente em um carro, que transitava no sentido contrário. A morte do motociclista foi constatada pelo Samu no local.
O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora da Penha, na cidade, e posteriormente transferido ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Segundo a polícia, não foi possível realizar o teste do etilômetro. O passageiro do carro não teve ferimentos.
O corpo da vítima, segundo a Polícia Civil, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

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