Idoso inconsciente é resgatado de topo de pedra em helicóptero no ES

Um idoso de 76 anos precisou ser resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (24) durante uma trilha na Pedra da Galinha, no distrito de Ibituba, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a equipe de resgate do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima, que tem histórico de problemas cardíacos e havia passado recentemente por uma angioplastia, sofreu um mal súbito após relatar dores no peito e falta de ar, chegando a ficar inconsciente.
Como não havia possibilidade de pouso no topo da pedra, a tripulação realizou um voo de reconhecimento e utilizou um cesto para retirar o idoso com segurança. Toda a ação foi coordenada em tempo real com o Samu, que designou uma ambulância para o local. A vítima recebeu o atendimento e foi conduzida com vida para o hospital de Baixo Guandu.