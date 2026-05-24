Idoso inconsciente é resgatado de topo de pedra em helicóptero no ES

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito invadiu o quintal da residência da vítima, gritando ameaças de morte. A mulher relatou que estava com a filha de cinco meses no colo quando foi atingida com um soco na boca. A criança é fruto do relacionamento com o suspeito,





O atual namorado da vítima se escondeu no banheiro ao perceber o comportamento agressivo do ex. Durante a ação, o homem teria ameaçado matar todos que estavam na casa e efetuado disparos contra a residência, quebrando a janela do imóvel.