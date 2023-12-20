Homem que jogou camisinha em bolsa de mulher no ES fica em silêncio ao depor

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A Prefeitura de Vila Velha promove nesta quarta-feira (22), às 19 horas, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para instalação de uma unidade do Supermercado BH. O empreendimento está previsto para ser implantado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.
Segundo a administração municipal, a participação da população é aberta e poderá ser feita de forma presencial ou virtual. A audiência será realizada no Auditório do Shopping Boulevard Vila Velha, localizado próximo do futuro empreendimento.
O evento também terá transmissão pela plataforma Zoom. Durante o encontro, serão apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ser aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestação dos participantes.
Quem optar pela participação on-line deve realizar inscrição pelo link https://abre.ai/inscricaoeiv-bh ou Clicando Aqui. O acesso à audiência será pelo endereço https://abre.ai/eiv-bh ou Clicando Aqui. utilizando o ID 839 7229 2173 e a senha EIV2026. Em caso de dúvidas sobre a inscrição ou acesso à audiência, o atendimento é feito pelo WhatsApp (27) 98111-2490.
Um mergulhador morreu durante uma atividade de pesca submarina na Praia do Pontal, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Deivid Santos, de 39 anos. Segundo familiares, ele trabalhava com pesca submarina.
De acordo com a Polícia Militar, Deivid estava acompanhado de um amigo, que pilotava a embarcação. Em depoimento aos policiais, o homem relatou que o mergulhador retornou rapidamente à superfície e, em seguida, teria passado mal e vindo a óbito.
O piloto da embarcação ficou em estado de choque e precisou ser socorrido pelo Samu/192, sendo encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte.
Um incêndio atingiu parte de um galpão de uma madeireira na zona rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). O combate às chamas foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.
Durante a ocorrência, três moradores de residências próximas ao galpão foram encaminhados ao Hospital Municipal de Santa Teresa para avaliação médica após inalarem fumaça. Segundo os bombeiros, eles estavam em estado estável e sem ferimentos.
Para controlar o incêndio, as equipes retiraram o material de madeira prensada armazenado no galpão da serraria para uma área externa, com auxílio de uma pá mecânica operada por um civil. Enquanto o material era removido, os bombeiros realizavam o resfriamento para evitar que as chamas voltassem.
Após o combate, os responsáveis pela madeireira foram orientados a manter o monitoramento do material retirado, que ainda apresentava risco de voltar a entrar em combustão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes deixaram o local, não havia focos de fumaça no material e não houve necessidade de acionamento da perícia.
Um caminhão e duas carretas se envolveram em um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20).
Segundo a Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30 e deixou uma pessoa ferida.
Por causa do acidente, o trânsito no sentido Vitória ficou totalmente interditado por cerca de 20 minutos.
Um caminhão que transportava toras de eucalipto tombou após se envolver em uma colisão com uma picape Fiat Strada na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria invadido a contramão e atingido a picape, que seguia no sentido oposto. Após a batida, o veículo de carga tombou. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro fugiu do local. O motorista da Fiat Strada ficou ferido e foi socorrido para um hospital.
De acordo com a Ecovias Capixaba, a colisão ocorreu às 15h50 e provocou a interdição total da BR 101. Até as 18h, o tráfego permanecia bloqueado.
Um homem de 35 anos morreu após ser atropelado depois de cair de uma motocicleta na ES 245, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um carro invadiu a contramão. Ao tentar evitar a colisão, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e caiu na pista com o passageiro.
Após a queda, o passageiro foi atropelado por outros veículos e morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.
O condutor da motocicleta foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal.
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20), entre galhos de árvores às margens de uma estrada na região de Água Boa, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para verificar a informação de que havia um homem caído às margens da via.
Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um corpo foi encontrado em Barra Seca, Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca. Ao chegar ao local, encontrou um corpo próximo a um campo de futebol da comunidade.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado dentro de uma padaria no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (20). A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a atendente da padaria relatou que a vítima entrou correndo no estabelecimento, sendo perseguida por um homem com uma faca na mão. Segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou no interior da padaria para golpeá-la. Após o crime, o homem fugiu a pé e não foi localizado. A vítima conseguiu caminhar até a parte externa do estabelecimento, onde caiu na calçada.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte da vítima foi constatada no local. A Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um jovem de 28 anos, identificado como Marcos Soares de Oliveira, foi morto a tiros no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que suspeitos teriam passado em uma caminhonete, por volta das 3h, e atirado na direção do homem.
Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, seis pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no caso. Até o fim da tarde, a ocorrência seguia em andamento, e a Polícia Civil ainda não havia definido o encaminhamento dos suspeitos.