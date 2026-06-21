Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/06/2026

O domingo trará oportunidades para recomeçar, mas também exigirá atenção para evitar inseguranças e desgastes Crédito: Imagem: Anna Mente | Shutterstock

O domingo trará uma energia de novos caminhos, criatividade e transformações profundas. As cartas do tarot mostram oportunidades para recomeçar, mas também revelam pontos que precisam de atenção para evitar inseguranças e desgastes. A mensagem é sobre confiar no processo, equilibrar emoções e permitir que mudanças necessárias aconteçam.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

O dia do ariano favorecerá recomeços, coragem e a vontade de experimentar algo diferente Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Louco” mostra que o dia favorecerá recomeços, coragem e vontade de experimentar algo diferente. No amor, uma nova fase poderá surgir com mais leveza e espontaneidade, trazendo encontros ou mudanças positivas. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão aparecer e pedir confiança nas próprias escolhas. Sua saúde melhorará quando você quebrar padrões antigos e buscar mais movimento. Entre amigos, novas experiências e conexões poderão renovar sua energia.

Touro — Rei de Ouros

O dia trará estabilidade, segurança e foco ao taurino Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” indica que o dia trará estabilidade, segurança e foco na construção do futuro. No amor, atitudes concretas e demonstrações de compromisso fortalecerão os vínculos. Na carreira, sua dedicação poderá gerar reconhecimento, crescimento e maior segurança financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e cuidar do seu bem-estar. Entre amigos, sua presença transmitirá confiança e poderá ser um ponto de apoio para quem estiver por perto.

Gêmeos — Rainha de Paus

O dia chegará com magnetismo, criatividade e confiança para o geminiano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o dia chegará com magnetismo, criatividade e confiança para mostrar seus talentos. No amor, sua energia estará mais envolvente, favorecendo conexões e momentos de paixão. Na carreira, sua iniciativa e carisma poderão abrir portas e destacar seu trabalho. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia para atividades que tragam prazer. Entre amigos, sua presença será valorizada e poderá inspirar outras pessoas.

Câncer — 8 de Espadas

O canceriano precisará ter atenção com pensamentos que limitam suas escolhas Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “8 de Espadas” pede atenção aos pensamentos que limitam suas escolhas e à sensação de estar preso(a) em alguma situação. No amor, inseguranças poderão dificultar a entrega, mas conversar poderá trazer mais clareza. Na carreira, evite duvidar da sua capacidade e procure novas alternativas antes de desistir. Sua saúde emocional melhorará quando você trabalhar seus medos e preocupações. Entre amigos, compartilhar o que sente poderá trazer acolhimento.

Leão — Cavaleiro de Ouros

O dia favorecerá constância, paciência e a construção de resultados sólidos para o leonino Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o dia favorecerá constância, paciência e construção de resultados sólidos. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que palavras bonitas, fortalecendo relações verdadeiras. Na carreira, dedicação e planejamento ajudarão você a avançar com segurança. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e mantiver hábitos equilibrados. Entre amigos, sua lealdade será reconhecida e valorizada.

Virgem — 8 de Paus

O dia trará movimento, rapidez e acontecimentos que começarão a fluir para o virginiano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “8 de Paus” indica que o dia trará movimento, rapidez e acontecimentos que começarão a fluir. No amor, conversas, mensagens ou encontros poderão acelerar uma situação que estava parada. Na carreira, oportunidades poderão surgir de repente e exigir agilidade nas decisões. Sua saúde melhorará quando você equilibrar ação com momentos de descanso. Entre amigos, novidades e convites deixarão o domingo mais movimentado.

Libra — A Imperatriz

O dia favorecerá o crescimento, a criatividade e a valorização pessoal do libriano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” mostra que o dia favorecerá crescimento, criatividade e valorização pessoal. No amor, sentimentos poderão florescer, e as relações ganharão mais acolhimento e carinho. Na carreira, projetos criativos poderão prosperar e trazer resultados importantes. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e em atividades prazerosas. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas e fortalecerá vínculos.

Escorpião — A Temperança

O dia pedirá equilíbrio, paciência e cura emocional ao escorpiano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “A Temperança”, o dia pedirá equilíbrio, paciência e cura emocional. No amor, diálogos tranquilos e compreensão ajudarão a harmonizar relações e resolver diferenças. Na carreira, agir com calma e estratégia será essencial para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você evitar excessos e buscar uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e aconselhar será valorizada.

Sagitário — 9 de Espadas

O sagitariano precisará estar atento a preocupações, à ansiedade e a pensamentos que poderão pesar mais do que a realidade Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações, ansiedade e pensamentos que poderão pesar mais do que a realidade. No amor, evite criar cenários negativos sem conversar sobre o que sente. Na carreira, organize suas ideias e não deixe o medo impedir novas oportunidades. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, buscar apoio e falar sobre suas preocupações poderá aliviar tensões.

Capricórnio — O Mago

O dia do capricorniano trará iniciativa, criatividade e capacidade de transformar planos em realidade Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Mago” indica que o dia trará iniciativa, criatividade e capacidade de transformar planos em realidade. No amor, você terá mais confiança para tomar atitudes e criar novas possibilidades afetivas. Na carreira, talentos e habilidades poderão ser usados para abrir caminhos e iniciar projetos importantes. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para objetivos positivos. Entre amigos, sua comunicação estará fortalecida e poderá aproximar pessoas.

Aquário — A Lua

O dia trará ao aquariano sensibilidade, intuição e necessidade de olhar além das aparências Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Segundo a carta “A Lua”, o dia trará sensibilidade, intuição e necessidade de olhar além das aparências. No amor, algumas dúvidas poderão surgir; por isso, evite conclusões precipitadas e busque clareza. Na carreira, situações pouco definidas pedirão observação antes de decisões importantes. Sua saúde emocional melhorará quando você acolher seus sentimentos sem deixar o medo dominar. Entre amigos, confie mais nas atitudes do que nas promessas.

Peixes — A Torre

O pisciano poderá passar por mudanças inesperadas e quebra de estruturas que já não fazem sentido Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock