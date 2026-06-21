Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de junho de 2026

Será uma fase em que a flexibilidade, a sabedoria e a disposição para abraçar novas possibilidades farão toda a diferença Crédito: Imagem: Shyntartanya | Shutterstock

A semana será marcada por oportunidades de crescimento, amadurecimento e mudanças importantes para todos os signos. As cartas do tarot indicam um período favorável para buscar mais equilíbrio entre razão e emoção, fortalecer relacionamentos, reconhecer conquistas e tomar decisões com mais consciência. Será uma fase em que a flexibilidade, a sabedoria e a disposição para abraçar novas possibilidades farão toda a diferença.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – A Justiça

A semana do ariano favorecerá decisões conscientes e a resolução de pendências com equilíbrio Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Segundo a carta “A Justiça”, a semana pedirá equilíbrio e responsabilidade . Tudo aquilo que foi plantado anteriormente começará a mostrar suas consequências. Será um momento favorável para resolver pendências e tomar decisões mais conscientes.

Touro – 10 de Copas

Para o taurino, momentos de felicidade, harmonia familiar e afeto ganharão destaque nos próximos dias Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

A felicidade poderá ser encontrada nas coisas mais simples. A carta “10 de Copas” favorece a harmonia familiar, o afeto, as amizades sinceras e os momentos que aquecem o coração.

Gêmeos – Rei de Espadas

Para o geminiano, a clareza mental ajudará em negociações, conversas importantes e escolhas estratégicas Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Sua mente estará afiada e objetiva, alerta a carta “Rei de Espadas”. Assim, será uma excelente semana para negociações, conversas importantes e decisões que exigem lógica. Evite apenas parecer frio(a) demais com quem ama.

Câncer – 2 de Copas

Para o canceriano, os relacionamentos estarão fortalecidos, favorecendo reconciliações e novas conexões Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Os relacionamentos ganharão destaque, indica a carta “2 de Copas”. A energia da semana favorecerá encontros, parcerias, reconciliações e conexões verdadeiras. O amor e a cumplicidade estarão em evidência.

Leão – 10 de Paus

Para o leonino, será o momento de dividir responsabilidades e aliviar o excesso de compromissos Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Talvez você esteja carregando mais peso do que deveria, alerta a carta “10 de Paus”. A semana o(a) convidará a delegar tarefas e abandonar responsabilidades que não são suas. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho.

Virgem – 9 de Ouros

A semana do virginiano trará reconhecimento pelas conquistas e maior valorização pessoal Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Conforme a carta “9 de Ouros”, será uma semana de valorização pessoal. Você poderá reconhecer melhor suas conquistas e perceber o quanto já construiu. Aproveite para desfrutar dos frutos do seu esforço.

Libra – Valete de Copas

Surpresas emocionais e mensagens especiais poderão aquecer o coração do libriano Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Novidades emocionais poderão surgir. A carta “Valete de Copas” fala de sensibilidade, criatividade e mensagens que tocam o coração . Mantenha-se aberto(a) às surpresas que a vida lhe reserva.

Escorpião – 4 de Espadas

Para o escorpiano, o momento será ideal para descansar, recuperar as energias e reorganizar os pensamentos Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

A semana pedirá descanso e recuperação, alerta a carta “4 de Espadas”. Talvez seja necessário desacelerar um pouco para reorganizar os pensamentos e as energias. O silêncio poderá trazer respostas importantes.

Sagitário – Rei de Copas

O equilíbrio emocional e a maturidade ajudarão o sagitariano a lidar com qualquer desafio Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Mesmo diante de situações intensas, você terá capacidade para manter o equilíbrio emocional. A carta “Rei de Copas” favorece a maturidade , a sabedoria e a compreensão dos próprios sentimentos.

Capricórnio – 3 de Ouros

Para o capricorniano, parcerias e trabalho em equipe abrirão caminho para bons resultados Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Conforme a carta “3 de Ouros”, parcerias e trabalho em equipe tenderão a trazer bons resultados. Será uma excelente semana para aprender algo novo, trocar experiências e desenvolver projetos em conjunto.

Aquário – 6 de Espadas

Uma fase de transição permitirá o aquariano deixar para trás situações desgastantes e seguir em frente Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Uma fase de transição começará a acontecer, mostra a carta “6 de Espadas”. Aos poucos, você se afastará de situações desgastantes e seguirá em direção a águas mais tranquilas . Confie no processo.

Peixes – A Roda da Fortuna

Mudanças inesperadas poderão trazer novas oportunidades e abrir caminhos promissores para o pisciano Crédito: Imagem: Net Vector | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão movimentar seus dias, alerta a carta “A Roda da Fortuna”. A sorte tenderá a favorecê-lo(a) se estiver disposto(a) a se adaptar. O universo poderá abrir portas que você não estava esperando.

Por Victor Valentim