Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de junho de 2026

A semana será marcada por oportunidades de crescimento, amadurecimento e mudanças importantes para todos os signos. As cartas do tarot indicam um período favorável para buscar mais equilíbrio entre razão e emoção, fortalecer relacionamentos, reconhecer conquistas e tomar decisões com mais consciência. Será uma fase em que a flexibilidade, a sabedoria e a disposição para abraçar novas possibilidades farão toda a diferença.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Áries – A Justiça
Segundo a carta “A Justiça”, a semana pedirá equilíbrio e responsabilidade . Tudo aquilo que foi plantado anteriormente começará a mostrar suas consequências. Será um momento favorável para resolver pendências e tomar decisões mais conscientes.
Touro – 10 de Copas
A felicidade poderá ser encontrada nas coisas mais simples. A carta “10 de Copas” favorece a harmonia familiar, o afeto, as amizades sinceras e os momentos que aquecem o coração.
Gêmeos – Rei de Espadas
Sua mente estará afiada e objetiva, alerta a carta “Rei de Espadas”. Assim, será uma excelente semana para negociações, conversas importantes e decisões que exigem lógica. Evite apenas parecer frio(a) demais com quem ama.
Câncer – 2 de Copas
Os relacionamentos ganharão destaque, indica a carta “2 de Copas”. A energia da semana favorecerá encontros, parcerias, reconciliações e conexões verdadeiras. O amor e a cumplicidade estarão em evidência.
Leão – 10 de Paus
Talvez você esteja carregando mais peso do que deveria, alerta a carta “10 de Paus”. A semana o(a) convidará a delegar tarefas e abandonar responsabilidades que não são suas. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho.
Virgem – 9 de Ouros
Conforme a carta “9 de Ouros”, será uma semana de valorização pessoal. Você poderá reconhecer melhor suas conquistas e perceber o quanto já construiu. Aproveite para desfrutar dos frutos do seu esforço.
Libra – Valete de Copas
Novidades emocionais poderão surgir. A carta “Valete de Copas” fala de sensibilidade, criatividade e mensagens que tocam o coração . Mantenha-se aberto(a) às surpresas que a vida lhe reserva.
Escorpião – 4 de Espadas
A semana pedirá descanso e recuperação, alerta a carta “4 de Espadas”. Talvez seja necessário desacelerar um pouco para reorganizar os pensamentos e as energias. O silêncio poderá trazer respostas importantes.
Sagitário – Rei de Copas
Mesmo diante de situações intensas, você terá capacidade para manter o equilíbrio emocional. A carta “Rei de Copas” favorece a maturidade , a sabedoria e a compreensão dos próprios sentimentos.
Capricórnio – 3 de Ouros
Conforme a carta “3 de Ouros”, parcerias e trabalho em equipe tenderão a trazer bons resultados. Será uma excelente semana para aprender algo novo, trocar experiências e desenvolver projetos em conjunto.
Aquário – 6 de Espadas
Uma fase de transição começará a acontecer, mostra a carta “6 de Espadas”. Aos poucos, você se afastará de situações desgastantes e seguirá em direção a águas mais tranquilas . Confie no processo.
Peixes – A Roda da Fortuna
Mudanças inesperadas poderão movimentar seus dias, alerta a carta “A Roda da Fortuna”. A sorte tenderá a favorecê-lo(a) se estiver disposto(a) a se adaptar. O universo poderá abrir portas que você não estava esperando.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.