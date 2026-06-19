Geraldo Domingues Carneiro, idealizador e fundador da Escola São Domingos, morreu nesta sexta-feira (19), aos 95 anos, de causas naturais. A informação foi divulgada pela instituição de ensino capixaba nas redes sociais.





“Ele partiu em paz, em casa, na companhia de sua esposa, D. Magá, e de seus familiares, após uma longa e feliz vida, marcada pelo trabalho, pelo forte senso de dever, pelo compromisso com a família e pelos momentos de alegria vividos em suas pescarias e viagens”, diz o comunicado.





Nascido em 1931, em São José do Calçado, na Região do Caparaó capixaba, Geraldo era filho de lavradores e tinha nove irmãos. Estudou até a 4ª série e, em uma trajetória de esforço e superação, tornou-se um grande incentivador da educação.





“‘Seu Geraldo’, como era carinhosamente conhecido por todos, parte deixando um legado imensurável e um exemplo de vida que seguirá inspirando gerações de alunos, famílias, colaboradores e sua própria família. Seu exemplo permanece vivo e materializado nas duas maiores obras de sua vida: a construção da Escola São Domingos e de sua família”, assinalou a nota da instituição.





Na postagem, pessoas que o conheceram exaltaram suas qualidades: “Muito querido pelos alunos e pelos pais! Eu tive o privilégio de conviver com ele, muito carinhoso com todos”, disse uma das mensagem. Outro cometário destacou o caráter de Geraldo. “Só mesmo quem teve o privilégio de conviver para saber a grandeza que foi o Sr. Geraldo, um homem tão honrado! Tenho certeza que está em paz ao lado de Deus.”





Neto e diretor-executivo da Escola São Domingos, Henrique Romano Carneiro agradeceu, em nome da família, as mensagens de carinho e conforto recebidas de ex-alunos, familiares, funcionários, ex-funcionários, entre outras pessoas que admiravam o avô. “Que possamos sempre preservar sua memória e exemplo em nossos dias”, disse.





O corpo de Geraldo será velado no Primícias Memorial House, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, no domingo (21), das 9h às 14h.