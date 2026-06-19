AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Image

Obituário

04/05/1931
19/06/2026
Morre Geraldo Domingues Carneiro, fundador da Escola São Domingos, aos 95 anos
Morre Geraldo Domingues Carneiro, fundador da Escola São Domingos, aos 95 anos

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 16:37

Publicado em

19 jun 2026 às 16:37

Geraldo Domingues Carneiro, idealizador e fundador da Escola São Domingos, morreu nesta sexta-feira (19), aos 95 anos, de causas naturais. A informação foi divulgada pela instituição de ensino capixaba nas redes sociais.


“Ele partiu em paz, em casa, na companhia de sua esposa, D. Magá, e de seus familiares, após uma longa e feliz vida, marcada pelo trabalho, pelo forte senso de dever, pelo compromisso com a família e pelos momentos de alegria vividos em suas pescarias e viagens”, diz o comunicado.


Nascido em 1931, em São José do Calçado, na Região do Caparaó capixaba, Geraldo era filho de lavradores e tinha nove irmãos. Estudou até a 4ª série e, em uma trajetória de esforço e superação, tornou-se um grande incentivador da educação.


“‘Seu Geraldo’, como era carinhosamente conhecido por todos, parte deixando um legado imensurável e um exemplo de vida que seguirá inspirando gerações de alunos, famílias, colaboradores e sua própria família. Seu exemplo permanece vivo e materializado nas duas maiores obras de sua vida: a construção da Escola São Domingos e de sua família”, assinalou a nota da instituição.


Na postagem, pessoas que o conheceram exaltaram suas qualidades: “Muito querido pelos alunos e pelos pais! Eu tive o privilégio de conviver com ele, muito carinhoso com todos”, disse uma das mensagem. Outro cometário destacou o caráter de Geraldo. “Só mesmo quem teve o privilégio de conviver para saber a grandeza que foi o Sr. Geraldo, um homem tão honrado! Tenho certeza que está em paz ao lado de Deus.”


Neto e  diretor-executivo da Escola São Domingos, Henrique Romano Carneiro agradeceu, em nome da família, as mensagens de carinho e conforto recebidas de ex-alunos, familiares, funcionários, ex-funcionários, entre outras pessoas que admiravam o avô. “Que possamos sempre preservar sua memória e exemplo em nossos dias”, disse.


O corpo de Geraldo será velado no Primícias Memorial House, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, no domingo (21), das 9h às 14h.

Veja Também 

Dona Diva virou símbolo de cuidado com os mais vulneráveis em Colatina

Morre aos 94 anos Diva Guerra, fundadora do Lar Irmã Sheilla, em Colatina

Imagem de destaque

Neurocirurgião que fundou hospital no ES, João Batista Valladares morre aos 78 anos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Obituário Escola São Domingos Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança