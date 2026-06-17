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Obituário

24/06/1947
17/06/2026
Neurocirurgião que fundou hospital no ES, João Batista Valladares morre aos 78 anos
Neurocirurgião que fundou hospital no ES, João Batista Valladares morre aos 78 anos

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 17:37

Publicado em

17 jun 2026 às 17:37

O neurocirurgião João Batista Valladares morreu nesta quarta-feira (17), aos 78 anos, em decorência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. A informação foi divulgada pelo Hospital Vila Velha, instituição que o médico ajudou a fundar e a idealizar.


Nota divulgada pelo hospital nas redes sociais lembrou o legado deixado pelo médico, ressaltando que seu profissionalismo, ética e compromisso com a vida “inspiraram gerações de profissionais e contribuíram para o desenvolvimento da neurocirurgia e assistência à saúde.”


Na mesma postagem, colegas de trabalho, amigos e pacientes o descreveram como um “excelente profissional, de coração generoso”.


José Renato Altoé Franco, médico e amigo do neurocirurgião, declarou à Rede Gazeta que a carreira de João foi muito além da Medicina e que ele exerceu sua profissão com amor, sensibilidade e o compromisso incansável para aliviar o sofrimento e devolver esperança aos seus pacientes durante décadas de carreira.


"Como amigo, deixa lembranças preciosas, generosidade, sabedoria e a certeza de que sua presença tornou a vida de todos ao seu redor melhor e mais significativa. Hoje a Medicina perde um profissional brilhante, mas nós perdemos alguém ainda maior: um homem íntegro, humilde e profundamente humano. Seu legado permanecerá vivo na memória de seus pacientes, colegas, amigos e familiares, e em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer sua bondade e sua dedicação."


João exercia a Medicina desde 1971, quando se formou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde também atuou, por um período, como professor do Departamento de Clínica Cirúrgica. A morte também foi lamentada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), que manifestou seu pesar e solidariedade aos familiares e amigos por nota nas redes sociais.


Informações sobre o velório não foram divulgadas.

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