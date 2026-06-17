Neurocirurgião que fundou hospital no ES, João Batista Valladares morre aos 78 anos

O neurocirurgião João Batista Valladares morreu nesta quarta-feira (17), aos 78 anos, em decorência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. A informação foi divulgada pelo Hospital Vila Velha, instituição que o médico ajudou a fundar e a idealizar.





Nota divulgada pelo hospital nas redes sociais lembrou o legado deixado pelo médico, ressaltando que seu profissionalismo, ética e compromisso com a vida “inspiraram gerações de profissionais e contribuíram para o desenvolvimento da neurocirurgia e assistência à saúde.”





Na mesma postagem, colegas de trabalho, amigos e pacientes o descreveram como um “excelente profissional, de coração generoso”.





José Renato Altoé Franco, médico e amigo do neurocirurgião, declarou à Rede Gazeta que a carreira de João foi muito além da Medicina e que ele exerceu sua profissão com amor, sensibilidade e o compromisso incansável para aliviar o sofrimento e devolver esperança aos seus pacientes durante décadas de carreira.





"Como amigo, deixa lembranças preciosas, generosidade, sabedoria e a certeza de que sua presença tornou a vida de todos ao seu redor melhor e mais significativa. Hoje a Medicina perde um profissional brilhante, mas nós perdemos alguém ainda maior: um homem íntegro, humilde e profundamente humano. Seu legado permanecerá vivo na memória de seus pacientes, colegas, amigos e familiares, e em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer sua bondade e sua dedicação."





João exercia a Medicina desde 1971, quando se formou na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde também atuou, por um período, como professor do Departamento de Clínica Cirúrgica. A morte também foi lamentada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), que manifestou seu pesar e solidariedade aos familiares e amigos por nota nas redes sociais.





Informações sobre o velório não foram divulgadas.