Em um velório que durou o dia inteiro e reuniu mais de 400 pessoas, Colatina se despediu, nesta quinta-feira (18), de um símbolo da assistência social na cidade. Diva Guerra, mais conhecida como Dona Diva, morreu na noite de quarta-feira (17), aos 94 anos. Ela foi responsável por fundar o Lar Irmã Sheilla, instituição de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Diva nasceu em Afonso Cláudio, em 9 de abril de 1932. Mas foi em Colatina que criou o projeto ao qual dedicaria 63 anos de sua vida. No município do noroeste capixaba, fundou o Lar Irmã Scheilla em 1963 ao lado de seu marido, Reynaldo Guerra.
A instituição acolheu mais de 3 mil crianças e adolescentes. Hoje, o Lar Irmã Scheilla abriga 32 crianças e adolescentes. O envolvimento de Diva com os que passava, pela casa-lar era tão forte que os acolhidos se referiam a ela como "mãe".
Scheilla Guerra, filha biológicas de Diva e Reynaldo, conta que a vida da mãe foi marcada por dedicação e amor. "Ela nunca viu diferença entre seus filhos de sangue e os do coração", comenta.
Diva também fundou, junto ao marido, a Casa do Vovô Simeão, voltada ao cuidado de idosos em vulnerabilidade. Atualmente, a instituição acolhe 33 idosos.
Nas redes, a Prefeitura de Colatina manifestou pesar pela morte de Diva e reconheceu seu "legado de amor, solidariedade e dedicação".
Com o falecimento de Diva, Scheilla irá assumir a gestão do Lar Irmã Scheilla e da Casa do Vovô Simeão.