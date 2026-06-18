AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Image

Obituário

09/04/1932
17/06/2026
Morre aos 94 anos Diva Guerra, fundadora do lar Lar Irmã Sheilla, em Colatina

Ana Muniz

Repórter

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 20:06

Publicado em

18 jun 2026 às 20:06

Em um velório que durou o dia inteiro e reuniu mais de 400 pessoas, Colatina se despediu, nesta quinta-feira (18), de um símbolo da assistência social na cidade. Diva Guerra, mais conhecida como Dona Diva, morreu na noite de quarta-feira (17), aos 94 anos. Ela foi responsável por fundar o Lar Irmã Sheilla, instituição de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.


Diva nasceu em Afonso Cláudio, em 9 de abril de 1932. Mas foi em Colatina que criou o projeto ao qual dedicaria 63 anos de sua vida. No município do noroeste capixaba, fundou o Lar Irmã Scheilla em 1963 ao lado de seu marido, Reynaldo Guerra. 

Diva e Reynaldo Guerra fundaram juntos o Lar Irmã Scheilla e a Casa do Vovô Simeão em Colatina
Reynaldo e Diva fundaram o Lar Irmã Scheilla e a Casa do Vovô Simeão, em Colatina Redes sociais

A instituição acolheu mais de 3 mil crianças e adolescentes. Hoje, o Lar Irmã Scheilla abriga 32 crianças e adolescentes. O envolvimento de Diva com os que passava, pela casa-lar era tão forte que os acolhidos se referiam a ela como "mãe".


Scheilla Guerra, filha biológicas de Diva e Reynaldo, conta que a vida da mãe foi marcada por dedicação e amor. "Ela nunca viu diferença entre seus filhos de sangue e os do coração", comenta.


Diva também fundou, junto ao marido, a Casa do Vovô Simeão, voltada ao cuidado de idosos em vulnerabilidade. Atualmente, a instituição acolhe 33 idosos. 


Nas redes, a Prefeitura de Colatina manifestou pesar pela morte de Diva e reconheceu seu "legado de amor, solidariedade e dedicação". 


Com o falecimento de Diva, Scheilla irá assumir a gestão do Lar Irmã Scheilla e da Casa do Vovô Simeão.  

A Gazeta integra o

Saiba mais
Luto Assistência Social Colatina noroeste Região Noroeste do ES Região Noroeste do Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança