A instituição acolheu mais de 3 mil crianças e adolescentes. Hoje, o Lar Irmã Scheilla abriga 32 crianças e adolescentes. O envolvimento de Diva com os que passava, pela casa-lar era tão forte que os acolhidos se referiam a ela como "mãe".





Scheilla Guerra, filha biológicas de Diva e Reynaldo, conta que a vida da mãe foi marcada por dedicação e amor. "Ela nunca viu diferença entre seus filhos de sangue e os do coração", comenta.





Diva também fundou, junto ao marido, a Casa do Vovô Simeão, voltada ao cuidado de idosos em vulnerabilidade. Atualmente, a instituição acolhe 33 idosos.





Nas redes, a Prefeitura de Colatina manifestou pesar pela morte de Diva e reconheceu seu "legado de amor, solidariedade e dedicação".





Com o falecimento de Diva, Scheilla irá assumir a gestão do Lar Irmã Scheilla e da Casa do Vovô Simeão.