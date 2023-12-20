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Jovem foi morto a tiros

Apontado como autor de homicídio em Jerônimo Monteiro é preso em Cachoeiro

Publicado em

20 dez 2023 às 17:41
Apontado como autor de homicídio em Jerônimo Monteiro é preso em Cachoeiro
Material apreendido durante prisão em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Civil
Foi preso nesta terça-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim, um dos indivíduos apontados como autor do homicídio do jovem identificado como Renan de Moraes Fosse, em Jerônimo Monteiro. No dia do crime, registrado em 2 de setembro, dois homens em uma motocicleta mataram a vítima com disparos de arma de fogo.
O homem de 20 anos, apontado como autor do homicídio, foi encontrado no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, após um mandado de prisão e busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, durante as diligências, foram apreendidos dois tabletes de maconha, uma porção de cocaína, aparelhos celulares e uma TV de 43 polegadas, que, segundo a PCES, pertencia à Secretaria de Saúde de Jerônimo Monteiro.
Um outro indivíduo envolvido no crime, que conduzia a motocicleta utilizada no homicídio, já tinha sido preso no dia 14 de setembro, na localidade rural de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o suspeito também está sendo investigado pela participação em outro homicídio no dia 27 de outubro deste ano, que resultou na morte do jovem identificado como João Lucas Silva, no bairro Pedregal, em Jerônimo Monteiro.
O homem detido nesta terça-feira (19) foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico de drogas e receptação. Segundo a PCES, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Sara Oliveira

Repórter / [email protected]
Sara Oliveira
Crime

Homem é encontrado morto a facadas no quintal de casa em Pedro Canário

Publicado em 08/08/2026 às 18:34

Um homem de 49 anos foi encontrado morto por seus familiares no bairro Canarinha, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no quintal de sua casa e apresentava diversas perfurações de faca.

A Polícia Civil afirma que o caso é investigado pela Delegacia de Pedro Canário e que nenhum suspeito foi detido até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção de Medicina Legal (SML), em Linhares. Mais informações sobre a identidade da vítima ou sobre a investigação não foram divulgadas.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Vitória

Festa lota Rua da Lama durante a madrugada e gera queixas de moradores

Publicado em 08/08/2026 às 15:23

Uma festa reuniu uma multidão na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8). O movimento até altas horas provocou reclamações de moradores da região.


A Guarda Municipal foi acionada e, após a chegada da guarnição, as pessoas presentes começaram a se retirar voluntariamente, sem necessidade de uso de força, de acordo com nota da Prefeitura de Vitória.


A administração municipal informou ainda que o evento contava com alvará liberando sua realização e que não foram registradas ocorrências relacionadas a som no local, contudo, devido à ultrapassagem do limite de horário estabelecido, a organização do evento será autuada pelo descumprimento do termo de compromisso ambiental. O valor da multa pode chegar a R$ 20 mil.

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PM apreende câmeras usadas pelo tráfico para monitorar bairro Alagoano, em Vitória

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
5 equipamentos

PM apreende câmeras usadas pelo tráfico para monitorar bairro Alagoano, em Vitória

Publicado em 08/08/2026 às 13:29
PM apreende câmeras usadas pelo tráfico para monitorar bairro de Vitória Divulgação/PMES

Cinco câmeras de videomonitoramento que, segundo a Polícia Militar, eram utilizadas pelo tráfico de drogas para monitorar a movimentação no bairro Alagoano, em Vitória, foram apreendidas na madrugada deste sábado (8), durante uma ação de patrulhamento realizada na região.


As equipes da Patrulha de Aglomerados da 2ª Companhia do 1º Batalhão, com apoio da Força Tática, realizavam patrulhamento a pé pelas escadarias do bairro quando identificaram os equipamentos instalados em diferentes pontos. As câmeras foram retiradas pelos policiais e apreendidas.


Durante a ação, os militares também localizaram uma sacola contendo 14 pinos de cocaína e seis papelotes de maconha. As câmeras e as drogas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vitória.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
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Sul do ES

Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy

Publicado em 08/08/2026 às 12:26
Imagem originalmente divulgadas assim. Homem foi preso na sexta-feira (7) PCES/Guarda Municipal

Um homem de 27 anos foi preso após um cumprimento de prisão preventiva, na sexta-feira (7), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A identidade dele não foi divulgada. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele é investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.


Ainda de acordo com a polícia, ele possui extenso histórico criminal, com passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e já havia sido preso em duas oportunidades. Além disso, é reincidente na prática de crimes de violência doméstica.


A ação foi realizada pela PC e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy e do Setor de Videomonitoramento do município, que ajudou a localizar o investigado.

Após o cumprimento do mandado, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
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Em Vitória

Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto

Publicado em 08/08/2026 às 12:03
Acidente entre dois carros na Praia do Canto
Acidente entre dois carros na Praia do Canto Leitor AG

Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada deste sábado (8). Segundo a Polícia Militar, os veículos colidiram em cruzamento da região e, devido aos machucados, a mulher foi encaminhada a um hospital particular. 


Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que o motorista de um dos automóveis recusou fazer o teste do bafômetro. Devido à negativa, os agentes realizaram medidas administrativas.


O outro motorista aceitou o teste e deu negativo. Não foi informado em qual carro estava o condutor que se negou a realizar o exame do etilômetro. A Polícia Civil informou que não foi acionada e orientou os envolvidos a registrarem um boletim de ocorrência, caso desejem realizar uma representação penal.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Sul do ES

Homem agride a irmã e o pai durante briga por terrenos em Iconha

Publicado em 08/08/2026 às 11:17
Prisão foi realizada na noite de sexta-feira (7) Leitor | A Gazeta

Um homem de 48 anos foi preso após agredir a irmã e o pai em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). De acordo com testemunhas, o suspeito estaria discordando de uma divisão de terrenos feita pelo pai, de 86 anos. A irmã do suspeito, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, foi ao local defender o idoso. 


Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o homem deu socos no rosto do pai e socos e chutes na região da costela e do rosto da irmã. Ele ainda tentou a enforcar a vítima, mas a mãe impediu. O suspeito ainda ameaçou os familiares dizendo que tinha uma arma de arma de fogo. 


Após o ocorrido, ele saiu do local de carro. Quando PM chegou, não o encontrou.

Depois, outro irmão do suspeito informou à polícia que ele estava em uma residência em Itapemirim, município em que ele foi encontrado e preso ainda na noite de sexta-feira (7), também no Sul do Espírito Santo. 


O pai precisou fazer um procedimento cirúrgico após corte no rosto, e a irmã ficou com o rosto parcialmente ferido. Ela ainda passará por exames para verificar possíveis lesões no braço, costela e crânio.


A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por lesão corporal cometida contra ascendente e lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Em Baixo Guandu

Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Publicado em 08/08/2026 às 09:37
Caminhão envolvido no acidente que deixou duas pessoas mortas Leitor | A Gazeta

Dois homens morreram e um ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no km 90 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado (8)


De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente. Os dois homens que morreram estavam na motocicleta e tinham 26 e 27 anos. O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado a um hospital da região. Ainda não há a identificação das vítimas. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Estágio supervisionado

Mais de 400 alunos-soldados reforçam o policiamento na Grande Vitória

Publicado em 07/08/2026 às 17:30
Alunos-soldados que vão aos batalhões da Grande Vitória durante o estágio da PM
Divulgação/PM

O policiamento na Grande Vitória ganhou o reforço de 442 alunos-soldados da Polícia Militar a partir desta sexta-feira (7). Eles começaram o Estágio Profissional Supervisionado, etapa final do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2025, e passam a atuar em unidades operacionais da Região Metropolitana.


O estágio será realizado em batalhões e companhias independentes. Durante esse período, os alunos vão participar da rotina operacional e serão acompanhados por oficiais e praças, que vão supervisionar as atividades desempenhadas pelos alunos.


Essas novas atividades marcam a etapa final da preparação dos futuros soldados antes da conclusão do curso.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Cariacica

Notaer usa água de represa para combater incêndio próximo da Reserva Biológica de Duas Bocas

Publicado em 07/08/2026 às 16:32
A água de uma represa particular está sendo utilizada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) no combate ao incêndio que atinge uma área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cachoeirinha, Cariacica. O proprietário autorizou a retirada da água para para abastecer a aeronave e reforçar o trabalho das equipes nesta sexta-feira (7).
Notaer usa água de represa para combater incêndio em Reserva Biológica de Duas Bocas
Notaer usa água de represa para combater incêndio próximo da Reserva Biológica de Duas Bocas Tarciane Vasconcelos
Segundo apuração da TV Gazeta, restam pequenos focos de fumaça na área atingida. O incêndio começou na tarde de quinta-feira (6) e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros desde então.

De acordo com a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 17h30 de quinta-feira. Os militares permaneceram no local até as 22h e conseguiram controlar a maior parte das chamas. No entanto, alguns focos permaneceram ativos em uma área de mata fechada, de difícil acesso, e o combate precisou ser retomado nesta sexta-feira.

Por volta das 12h30 desta sexta-feira, moradores voltaram a acionar o  Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após perceberem que as chamas haviam aumentado. Uma equipe chegou ao local cerca de 30 minutos depois e retomou o combate.

Errata

09/08/2026

Uma versão anterior desta reportagem informava que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Duas Bocas. Após atualização das informações pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a matéria foi corrigida para esclarecer que as chamas atingem uma área próxima à unidade de conservação.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Varicela

Guarapari emite alerta de saúde para aumento de casos de catapora

Publicado em 07/08/2026 às 14:40
criança com catapora
O principal sintoma da doença são as várias lesões na pele Shutterstock

A Prefeitura de Guarapari emitiu um alerta de saúde nesta quinta-feira (6) devido ao aumento de casos de catapora (varicela) no município. A doença é altamente contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há o aumento no número de casos confirmados e também de notificações que seguem em investigação. A coordenadora da Vigilância, Diana Simões, destacou que a principal orientação é que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, para evitar a transmissão para demais pessoas. 


"Estamos acompanhando de perto todos os casos notificados e realizando as investigações necessárias. É importante que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde assim que houver suspeita. Também orientamos que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, evitando a transmissão para outras pessoas", disse a coordenadora.


Segundo o órgão de saúde, é importante procurar uma unidade de saúde se apresentar febre acima de 38,5°C, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas que evoluem para bolhas e crostas e coceira intensa. Além disso, embora seja mais comum na infância, a doença pode apresentar formas mais graves em gestantes, adultos e pessoas com baixa imunidade.


A Prefeitura de Guarapari reforçou que a vacina contra a varicela é gratuita e está disponível nas unidades de saúde para o público contemplado pelo Calendário Nacional de Vacinação.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio

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