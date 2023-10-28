Jovem é morto e outro fica ferido em um beco no Sul do Estado

Um jovem, identificado como João Lucas da Silva e Silva, de 23 anos, foi morto a tiros e outro foi baleado na noite de sexta-feira (27), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu em um beco que dá acesso à rua Nelson Ferrreira da Silva, no bairro Pedregal.

Policiais Militares realizavam o patrulhamento pelo bairro Santo Antônio quando viram alguns adolescentes na rua Dimas Batista Pereira, após passarem pela entrada de um beco. Logo em seguida, os militares ouviram disparos de arma de fogo e, então, solicitaram apoio e prosseguiram ao local, onde encontraram um jovem baleado na perna e outro caído no chão, sangrando, e aparentemente já sem vida. A PM acionou o SAMU, que confirmou que João Lucas já estava morto.

Segundo a PM, a outra vítima, de 22 anos, teria apenas ferimentos superficiais, provavelmente atingido no pé esquerdo, e recusou atendimento médico. Aos policiais, informou que não reconheceu os suspeitos pois estavam usando bermuda, blusa com capuz e uma máscara no rosto. Ainda de acordo com o jovem baleado, os dois suspeitos estavam armados e chegaram disparando contra João Lucas. Informou ainda que, após o crime, os atiradores saíram correndo a pé em direção ao bairro Pedregal e teriam fugido em uma moto Broz Preta.