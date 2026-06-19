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Entrada Gratuita

Mostra gratuita em Vitória usa performance para refletir sobre violências contra mulheres negras

Josélia Andrade traz reflexão acerca do trabalho doméstico realizado por suas ancestrais negras
Lívia Guerson

Lívia Guerson

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 16:27

Artista Josélia Andrade
Artista Josélia Andrade realiza mostra de performance reflexiva sobre vivências de mulheres negras Juliana Lima

O Espaço Cultural Má Companhia, no Centro de Vitória, abre as portas neste sábado (20) para uma mostra de performance com a artista Josélia Andrade. Com entrada gratuita, a apresentação propõe uma reflexão sobre as violências cometidas contra as mulheres negras.


A mostra começa às 16h e é composta por três atos. No primeiro momento, a performance “Vomitar o Branco” destaca a tentativa de valorizar o conhecimento acadêmico produzido por mulheres negras, em contrapartida à constante importância dada aos pensamentos dos homens brancos. 


Em seguida, a ação “Cama, mesa e banho” remete ao histórico da família de Josélia com o serviço do lar, ressaltando as origens escravocratas que pesam na condição atual das trabalhadoras domésticas.


Por fim, a performance “1995” reflete no próprio corpo da artista marcas de violências cometidas contra a vida de mulheres negras.


No mesmo dia, o espaço também conta com a Feira de Troca de Livros, das 14h às 16h. Em seguida, às 17h, acontece o evento literário "Dramaturgias - Ponto de Leitura Vera Viana", segundo de quatro encontros de discussão do livro "Dramaturgias Negras".

SERVIÇO

Mostra de Performance com Josélia Andrade

Data: 20 de junho
Horário: 16h

Local: Espaço Cultural Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória
Entrada Gratuita


Feira de Troca de Livros

Data: 20 de junho
Horário: das 14h às 16h

Local: Espaço Cultural Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória
Entrada Gratuita


Dramaturgias - Ponto de Leitura Vera Viana

Data: 20 de junho
Horário: 17h

Local: Espaço Cultural Má Companhia - R. Prof. Baltazar, 152 - Centro, Vitória
Entrada Gratuita

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