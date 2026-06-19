Mostra gratuita em Vitória usa performance para refletir sobre violências contra mulheres negras

O Espaço Cultural Má Companhia, no Centro de Vitória, abre as portas neste sábado (20) para uma mostra de performance com a artista Josélia Andrade. Com entrada gratuita, a apresentação propõe uma reflexão sobre as violências cometidas contra as mulheres negras.





A mostra começa às 16h e é composta por três atos. No primeiro momento, a performance “Vomitar o Branco” destaca a tentativa de valorizar o conhecimento acadêmico produzido por mulheres negras, em contrapartida à constante importância dada aos pensamentos dos homens brancos.





Em seguida, a ação “Cama, mesa e banho” remete ao histórico da família de Josélia com o serviço do lar, ressaltando as origens escravocratas que pesam na condição atual das trabalhadoras domésticas.





Por fim, a performance “1995” reflete no próprio corpo da artista marcas de violências cometidas contra a vida de mulheres negras.





No mesmo dia, o espaço também conta com a Feira de Troca de Livros, das 14h às 16h. Em seguida, às 17h, acontece o evento literário "Dramaturgias - Ponto de Leitura Vera Viana", segundo de quatro encontros de discussão do livro "Dramaturgias Negras".