Homem leva quatro tiros em frente a distribuidora de bebidas em Cariacica

Um foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por três homicídios e fugitivo do sistema penitenciário do Espírito Santo, foi capturado em Colatina, na região Noroeste do Estado, na manhã da última quarta-feira (13). Dois dos três homicídios pelo qual o detido responde foram registrados em Vila Velha e em Viana, na Grande Vitória.