Prédio na Reta da Penha é evacuado após suspeita de bomba em Vitória

Por volta das 11h20, o esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) chegou ao local para iniciar os procedimentos. Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) também foram acionados.

Às 13h30, o esquadrão antibombas saiu da garagem. De acordo com apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, eles não encontraram nenhum artefato explosivo no local. Por isso, os funcionários foram autorizados a voltar ao prédio.

Em nota, a Polícia Militar disse que "em conversa com o síndico do edifício, ele informou que recebeu duas ligações telefônicas relatando que haveria um artefato explosivo no 3º andar. Após varredura realizada pelo Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME), a presença de artefato explosivo não foi constatada".

Já a Polícia Civil informou que "não houve acionamento para perícia da Polícia Científica ou para o plantão da Polícia Civil".

Prédio da Reta da Penha é esvaziado após suspeita de bomba

Mulher chegou a passar mal

Funcionária do prédio chegou a passar mal após ameaça de bomba na Reta da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Muito nervosa, uma funcionária do prédio chegou a passar mal e precisou ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192).