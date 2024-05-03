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Bairro Santa Lúcia

Prédio na Reta da Penha é evacuado após suspeita de bomba em Vitória

Suposto artefato teria sido colocado em um dos pavimentos da garagem, na manhã desta sexta-feira (3)

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 11:16

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 mai 2024 às 11:16
Funcionários de um prédio comercial na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), em Santa Lúcia, Vitória, precisaram evacuar o prédio após uma ameaça de bomba no local, na manhã desta sexta-feira (3). A Polícia Militar foi à região e isolou a área (veja acima).
Por volta das 11h20, o esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) chegou ao local para iniciar os procedimentos. Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) também foram acionados.
Às 13h30, o esquadrão antibombas saiu da garagem. De acordo com apuração do repórter-fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, eles não encontraram nenhum artefato explosivo no local. Por isso, os funcionários foram autorizados a voltar ao prédio. 
Em nota, a Polícia Militar disse que "em conversa com o síndico do edifício, ele informou que recebeu duas ligações telefônicas relatando que haveria um artefato explosivo no 3º andar. Após varredura realizada pelo Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME), a presença de artefato explosivo não foi constatada".
Já a Polícia Civil informou que "não houve acionamento para perícia da Polícia Científica ou para o plantão da Polícia Civil".

Prédio da Reta da Penha é esvaziado após suspeita de bomba

Mulher chegou a passar mal

Funcionária do prédio chegou a passar mal após ameaça de bomba na Reta da Penha
Funcionária do prédio chegou a passar mal após ameaça de bomba na Reta da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Muito nervosa, uma funcionária do prédio chegou a passar mal e precisou ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). 
Uma pessoa que estava no local no momento da ameaça conversou com a reportagem da TV Gazeta. "Todo mundo saindo, uns desceram pela escada, outros saíram avisando. A minha auxiliar veio e avisou que da ameaça, o que fiz foi correr, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né?", relatou Sueli. 

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