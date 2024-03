Empresário morto na Praia da Costa já foi preso por tráfico e falsificação

Secretaria de Estado da Justiça informou que Diego Marcos Pereira teve entradas e saídas na cadeia a partir de abril de 2018

O empresário Diego Marcos Pereira, morto a tiros dentro de um carro de luxo na Praia da Costa, em Vila Velha, na sexta-feira (15), tem passagens na cadeia por três crimes. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), as entradas e saídas dele no presídio começaram em abril de 2018. Em abril de 2023, ele foi liberado por meio de um alvará de soltura.