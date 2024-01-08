Homem é preso após furtar fios de semáforo em Vitória

Um homem de 45 anos foi preso após furtar fios de um semáforo localizado entre as avenidas Leitão da Silva e Rio Branco, na noite de domingo (7), no bairro Santa Lúcia, em Vitória. A localização do suspeito foi realizada por uma equipe da Guarda Civil Municipal. Com ele, os agentes encontraram uma mochila com aproximadamente 30 metros de fios de cobre.