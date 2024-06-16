Homem é baleado na cabeça e no órgão genital em Linhares

A vítima foi levada ao Hospital Geral de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido. A corporação ressaltou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.