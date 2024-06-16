Menino de 11 anos é atingido por tiro no rosto dentro de casa em Linhares

Um menino de 11 anos foi atingido por um tiro no rosto dentro de casa, em Linhares Norte do Espírito Santo , na tarde deste domingo (16). De acordo com informações iniciais de militares e da equipe do Samu, que atenderam a ocorrência na localidade de Bebedouro, a criança foi baleada acidentalmente enquanto o irmão mais velho, de 21 anos, manuseava a arma.

Em conversa com o repórter André Afonso, da TV Gazeta, a irmã dos meninos disse que a espingarda, do modelo “cartucheira”, era do marido dela, que faleceu há pouco mais de um ano. Segundo a mulher, o armamento estava escondido em um guarda-roupas, e o jovem que disparou não sabia que a arma estava carregada.

Após o disparo, a criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do município. Segundo as equipes do Samu, a vítima estava estável, e o disparo atingiu uma região próxima à boca da criança, que teve pelo menos sete perfurações por estilhaços na região da bochecha. O menino passará por cirurgia e será transferido para um hospital em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.

A Polícia Civil (PC) também foi demandada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação deste texto. Assim que houver retorno, o material será atualizado.