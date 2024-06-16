Menino de 11 anos é atingido por tiro no rosto dentro de casa em Linhares

Um menino de 11 anos foi atingido por um tiro no rosto dentro de casa, em Linhares
, Norte do Espírito Santo
, na tarde deste domingo (16). De acordo com informações iniciais de militares e da equipe do Samu, que atenderam a ocorrência na localidade de Bebedouro, a criança foi baleada acidentalmente enquanto o irmão mais velho, de 21 anos, manuseava a arma.
Em conversa com o repórter André Afonso, da TV Gazeta, a irmã dos meninos disse que a espingarda, do modelo “cartucheira”, era do marido dela, que faleceu há pouco mais de um ano. Segundo a mulher, o armamento estava escondido em um guarda-roupas, e o jovem que disparou não sabia que a arma estava carregada.
Após o disparo, a criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do município. Segundo as equipes do Samu, a vítima estava estável, e o disparo atingiu uma região próxima à boca da criança, que teve pelo menos sete perfurações por estilhaços na região da bochecha. O menino passará por cirurgia e será transferido para um hospital em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.
A Polícia Civil (PC) também foi demandada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação deste texto. Assim que houver retorno, o material será atualizado.
Na manhã desta segunda-feira (17), a corporação informou que uma mulher, de 25 anos, e um homem, de 21 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares. "O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa cometida contra criança e/ou adolescente. A mulher foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ambos foram liberados para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão", finalizou a PC.