Fiéis fazem oração e pedem menos chuva para Mimoso do Sul

Os moradores do município, que foi devastado por uma forte enchente em março de 2024, temem uma nova tempestade. “O Santíssimo ficará exposto durante o dia. Às 12h30 aconteceu um momento de adoração, suplicando a misericórdia de Deus, no sagrado coração de Jesus, para que nos livreis da tempestade e da catástrofe da enchente”, diz um comunicado divulgado nas redes sociais da Paróquia São José.