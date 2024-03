ES amplia vacinação contra dengue para adolescentes de 12 a 14 anos

A oficialização foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo com assinatura do governador Renato Casagrande (PSB). Agora, a missão de Davi Diniz, no TCES, é julgar processos e emitir pareceres a respeito de atos de gestão de prefeitos, presidentes de Câmaras, secretários municipais e estaduais e do próprio chefe do Executivo do Estado.