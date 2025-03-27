EDP identifica furto de energia em cinco lojas em bairro da Serra

Polícia Civil e EDP flagram furto de energia em lojas no Bairro das Laranjeiras Crédito: Divulgação | EDP

Cinco estabelecimentos comerciais diferentes foram descobertos furtando energia no Bairro das Laranjeiras, na Serra , nesta quinta-feira (27). As lojas, sendo: uma tabacaria, uma loja de produtos infantis, dois restaurantes e uma barbearia, utilizam uma única ligação direta na rede elétrica da EDP. Além disso, não havia medidor de energia no local e, segundo a empresa, a situação configura como crime de furto de energia.

Conforme a concessionária, os espaços eram alugadas e os inquilinos informaram que o aluguel dos espaços já incluía os custos de água e luz. Sendo assim, quem pagava para usar o espaço comercialmente também acabava pagando por uma energia que não era contabilizada, já que não existia medidor e utilizava-se de "gato".

"Ele contabiliza o consumo em quilowatt-hora (kWh), sendo essencial para que as empresas fornecedoras de energia possam calcular e cobrar o consumo de seus clientes", frisou a EDP.