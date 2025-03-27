Estado recebeu primeiro lote dos imunizantes e campanha de vacinação começa no sábado (29). Crédito: Tomaz Silva / Agência Brasil

Em Vitória, a imunização será realizada mediante agendamento, que já está disponível desde esta quinta-feira (27). Em Vila Velha, no sábado (29), haverá vacinação sem agendamento no Boulevard Shopping. Também é possível fazer agendamento para se vacinar em unidades de saúde.

Os moradores da Serra, por sua vez, poderão se imunizar contra a gripe no sábado (29), sem agendamento. A ação ocorrerá em dois locais do município: o Shopping Montserrat e a Unidade Regional de Saúde (URS) de Jacaraípe.

Em Cariacica , a campanha de vacinação começará na próxima segunda-feira (31), sem agendamento. As doses estarão disponíveis nas unidades de saúde da rede municipal e, aos sábados e domingos, no ponto de vacinação do Shopping Moxuara.

Já em Guarapari , a campanha de vacinação contra a gripe terá início no dia 7 de abril em todas as unidades de saúde, sem a necessidade de agendamento. O município recebeu 3.710 doses, e a vacinação ocorrerá nos horários normais de rotina de cada unidade. A Prefeitura informou, ainda, que assim que novas doses forem enviadas, a Secretaria de Saúde pretende realizar, em abril, uma campanha com horário estendido em quatro unidades: Adalberto, Kubitschek, Centro Municipal e Perocão.

Prefeitura de Viana informou que o município aguarda o envio do imunizante por parte da Sesa para iniciar o calendário de vacinação. "A previsão é que receberemos nesta sexta-feira (28). Com a chegada o imunizante, iniciaremos a aplicação na próxima segunda (31)", disse, em nota.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra gripe vai ter início na Grande Vitória no sábado (29)

A campanha de vacinação é destinada ao público prioritário definido pelo Ministério da Saúde : crianças de 6 meses a menores de 6 anos; idosos; gestantes; mulheres que tiveram filho recentemente (puérperas); portadores de doenças crônicas não transmissíveis; povos indígenas; trabalhadores da saúde; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; professores das escolas públicas e privadas; membros de forças de segurança e salvamento; membros das forças armadas; trabalhadores dos Correios; trabalhadores portuários; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; caminhoneiros.

A expectativa é que 349.325 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 680 mil idosos com mais de 60 anos e 39.140 gestantes sejam imunizados ao longo do ano. O objetivo é vacinar 90% dos grupos prioritários do Calendário Nacional de Vacinação.

Veja o calendário de vacinação nos municípios

VITÓRIA

Doses disponíveis: 7.500

7.500 Agendamento: pode ser feito por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br, do aplicativo Vitoria Online ou Facilita Vix.

pode ser feito por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br, do aplicativo Vitoria Online ou Facilita Vix. A vacinação começa no sábado (29), às 8h, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Maruípe, Praia do Suá e Maria Ortiz.



VILA VELHA

Doses disponíveis: 13.960

13.960 Agendamentos: podem ser realizados pelo site da Prefeitura, a partir desta quinta-feira (27). Já para se vacinar na próxima semana, o agendamento abrirá na sexta-feira (28), pelo mesmo link.



podem ser realizados pelo site da Prefeitura, a partir desta quinta-feira (27). Já para se vacinar na próxima semana, o agendamento abrirá na sexta-feira (28), pelo mesmo link. A vacinação ocorre em três pontos da cidade: Boulevard Shopping Vila Velha (sem agendamento, das 11h às 18h); Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica e do Ibes (com agendamento, das 8h às 15h).

SERRA

No sábado (29), a vacinação ocorre, sem agendamento, em dois pontos da cidade: Unidade Regional de Saúde de Jacaraípe (das 8h às 16h) e Shopping Montserrat (das 9h às 17h), no piso L1.



CARIACICA

A partir de segunda-feira (31), a vacinação ocorre, sem agendamento, nas unidades de saúde da rede municipal (das 7h30 às 15h30). Aos sábados e domingos, as doses serão disponibilizadas no ponto de vacinação do Shopping Moxuara (das 10h às 17h).

GUARAPARI

Doses disponíveis: 3.710

3.710 Sem agendamento, a vacinação começa a partir do dia 7 de abril em todas as unidades de saúde do município, seguindo o horário de funcionamento de cada unidade.

Além de fazer parte dos grupos prioritários, para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde. Portadores de doenças crônicas devem apresentar laudo médico, enquanto outros grupos devem comprovar vinculação ativa.