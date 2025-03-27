Homem foge de bloqueio da polícia e acaba detido com pistola em Vila Velha

Na tarde desta quinta-feira (27), um homem, que não foi identificado, colidiu o carro que dirigia no bairro João Goulart, em Vila Velha , após tentar fugir de um bloqueio policial ainda no bairro Riviera da Barra, no mesmo município. Segundo informações da Polícia Militar ele estava armado no momento da tentativa de evasão.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do automóvel e bateu na sequência. Após o acidente, ele saiu do carro e foi contido. No interior do automóvel, foram localizados uma pistola 9mm e munições.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra para receber atendimento médico e, em seguida, levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Militar disse que estava realizando ponto de bloqueio no bairro Riviera da Barra, Vila Velha, quando um indivíduo armado em um veículo se evadiu da abordagem, quase atropelando os militares que estavam no meio da via. Diante do risco iminente, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo e iniciaram o acompanhamento ao carro em fuga.

No bairro João Goulart, o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu, saindo do automóvel xingando os militares. Os policiais encontraram uma pistola 9mm e munições dentro do carro. O suspeito foi levado à UPA de Riviera da Barra e, posteriormente, encaminhado à 2ª Regional de Vila Velha.