Corpo é encontrado no Rio Doce em Colatina

Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para onde o corpo foi levado

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o fato foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.