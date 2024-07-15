Corpo é encontrado boiando em rio no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

O acionamento, segundo os militares, aconteceu por volta das 7h. Após a retirada, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Científica.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.