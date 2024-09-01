Corpo de homem morto a tiros é encontrado em estrada de São Mateus

O corpo de um homem em adiantado estado de decomposição foi encontrado na manhã deste domingo (1º), em uma estrada vicinal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O cadáver apresentava marcas de tiros e estava no bairro Litorâneo, na região onde ficam as unidades habitacionais do Village.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que havia sido encontrado o corpo de homem morto a tiros.
“Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo de um homem em estado avançado de decomposição e com perfurações por arma de fogo. A perícia foi acionada. Não foram encontrados documentos de identificação com a vítima, e nenhum conhecido ou parente esteve presente no local para reconhecimento”, detalhou a PM, por nota.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na manhã deste domingo (1º) para uma ocorrência de encontro de cadáver na região do Village, no bairro Litorâneo, em São Mateus. A Polícia Civil informou apenas que a ocorrência está em andamento.