Suspeitos de carro atiram em bar e três pessoas ficam feridas na Serra

Uma mulher e dois homens ficaram feridos após suspeitos passarem de carro disparando contra pessoas que estavam em um bar na região de Nova Almeida, na Serra, na noite do último sábado (31). De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, as vítimas têm 17, 33 e 44 anos.
Testemunhas disseram à polícia que um evento acontecia no bar quando pelo menos quatro criminosos chegaram em um carro prata, já disparando. Conforme apuração da TV Gazeta, os suspeitos tinham um alvo específico, mas acabaram atingindo outras pessoas. Quem estava próximo disse à Polícia Militar que foram cerca de 40 disparos, e que havia gente armada dentro do estabelecimento, que revidou na direção dos que estavam no veículo.
As vítimas, que não seriam alvos dos suspeitos, foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, e depois transferidas para um hospital em Vitória. A mulher e o homem foram atingidos no abdômen. Já o adolescente de 17 anos foi baleado nas pernas. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Elas podem ser cruciais para o avanço das investigações".