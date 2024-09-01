Policial militar reage a assalto e deixa suspeito baleado em Vila Velha

Uma soldado da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto, em Vale Encantado, Vila Velha, e deixou um dos suspeitos baleado. O caso aconteceu na noite de sábado (31), quando a vítima passeava com a namorada e os cachorros. Nesse momento, dois criminosos chegaram, de moto, fazendo ameaças.
De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 20h quando dois suspeitos passaram, em uma motocicleta, e pararam. A militar relatou que eles disseram "vão ser elas mesmo". O que estava na garupa desceu, tirou uma arma da cintura e apontou para a policial, dizendo que, se ela não passasse o celular, ele a mataria.
Nesse momento, a policial sacou a própria arma e disparou 16 vezes na direção dos suspeitos. O que estava pilotando a moto largou o veículo no local e saiu correndo. Já o outro foi baleado e caiu na rua. Ele foi atingido no abdômen e nas nádegas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A arma que ele apontou para a policial também foi deixada para trás e era falsa. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada. Assim que receber alta médica, será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".