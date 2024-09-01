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Policial militar reage a assalto e deixa suspeito baleado em Vila Velha

Soldado estava passeando com a namorada e os cachorros quando dois bandidos chegaram de moto, no bairro Vale Encantado
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 set 2024 às 11:49

Publicado em 01 de Setembro de 2024 às 11:49

Chinelos foram deixados para trás em local onde tentativa de assalto aconteceu
Chinelos foram deixados para trás em local onde tentativa de assalto aconteceu Crédito: Diony Silva
Uma soldado da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto, em Vale Encantado, Vila Velha, e deixou um dos suspeitos baleado. O caso aconteceu na noite de sábado (31), quando a vítima passeava com a namorada e os cachorros. Nesse momento, dois criminosos chegaram, de moto, fazendo ameaças. 
De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 20h quando dois suspeitos passaram, em uma motocicleta, e pararam. A militar relatou que eles disseram "vão ser elas mesmo". O que estava na garupa desceu, tirou uma arma da cintura e apontou para a policial, dizendo que, se ela não passasse o celular, ele a mataria. 
Nesse momento, a policial sacou a própria arma e disparou 16 vezes na direção dos suspeitos. O que estava pilotando a moto largou o veículo no local e saiu correndo. Já o outro foi baleado e caiu na rua. Ele foi atingido no abdômen e nas nádegas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e o homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória
Marcas de tiros ficaram em muros após PM reagir a tentativa de assalto
Muro ficou com marcas de tiro após policial reagir a tentativa de assalto em Vila Velha Crédito: Diony Silva
A arma que ele apontou para a policial também foi deixada para trás e era falsa. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada. Assim que receber alta médica, será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".

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