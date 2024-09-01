Motociclista morre ao bater em estaca às margens de rodovia em Linhares

De acordo com a PM, a vítima pilotava a moto, quando saiu da pista e bateu em uma estaca, às margens da estrada. O óbito foi confirmado no local. Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na noite de sábado (31), por volta das 19h14, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, em Pontal do Ipiranga. "O corpo da vítima, um homem de 59 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", relatou a corporação.