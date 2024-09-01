Três pessoas são baleadas em ataque de encapuzados durante festa em Montanha

Três pessoas, de 21, 31 e 43 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram baleadas na noite de sábado (31), em um ataque a tiros durante uma festa, no bairro Lajedo, em Montanha, no Norte do Espírito Santo. Dois suspeitos encapuzados chegaram, atiraram e fugiram a pé após o crime.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada com a informação de que havia ocorrido uma tentativa de homicídio no bairro. No local, os militares encontraram um jovem de 21 anos baleado e caído no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, no mesmo município. Os PMs ouviram de testemunhas, que dissera que outras duas pessoas também foram atingidas pelos disparos e já haviam sido levadas para o hospital. As vítimas eram uma mulher de 31 anos e um homem de 43 anos.
“As testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram a pé e dispararam em direção à festa, onde estavam as vítimas. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados”, informa a Polícia Militar, por nota.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", esclareceu a corporação, em nota.