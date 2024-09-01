Três pessoas são baleadas em ataque de encapuzados durante festa em Montanha

“As testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram a pé e dispararam em direção à festa, onde estavam as vítimas. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados”, informa a Polícia Militar, por nota.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", esclareceu a corporação, em nota.