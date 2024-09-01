Motociclista fica gravemente ferido ao colidir em carro em Iriri

Imagens mostram veículos danificados após acidente Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

Um motociclista de 45 anos ficou gravemente ferido em um acidente entre a moto em que ele pilotava e um carro, na noite de sábado (31), na rodovia ES 060, na altura do bairro Iriri, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O motorista do carro não ficou ferido. Outras três pessoas que estariam no veículo, deixaram o local antes da chegada da polícia.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, o condutor da motocicleta já havia sido socorrido ao Pronto Atendimento Municipal de Anchieta. “O motorista do carro, um homem de 26 anos, relatou que trafegava no sentido Anchieta x Iriri e, ao entrar no trevo para acessar o balneário, não viu o motociclista que seguia no sentido contrário, resultando em uma colisão lateral”, reportou a PM.

Conforme a polícia, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e, “como ele não apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito (AIT) por recusa”, relatou a corporação. Informações levantadas pela PM dão conta de que havia três passageiros no carro, mas nenhum deles estava presente no local do sinistro.

A PM informou ainda que durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados que os socorristas encontraram 18 pinos de cocaína nas roupas do motociclista, de 45 anos. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, o condutor da moto não pôde realizar o teste do bafômetro, sendo ele transferido para um hospital na Grande Vitória.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 26 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.