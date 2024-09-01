Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral Sul Capixaba

Motociclista fica gravemente ferido ao colidir em carro em Iriri

Acidente ocorreu na noite de sábado (31) na rodovia ES 060; polícia informou que condutor da moto, que foi encaminhado para Pronto Socorro, portava 18 pinos de cocaína
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

01 set 2024 às 17:31

Publicado em 01 de Setembro de 2024 às 17:31

Pilot
Imagens mostram veículos danificados após acidente Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta
Um motociclista de 45 anos ficou gravemente ferido em um acidente entre a moto em que ele pilotava e um carro, na noite de sábado (31), na rodovia ES 060, na altura do bairro Iriri, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O motorista do carro não ficou ferido. Outras três pessoas que estariam no veículo, deixaram o local antes da chegada da polícia.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, o condutor da motocicleta já havia sido socorrido ao Pronto Atendimento Municipal de Anchieta. “O motorista do carro, um homem de 26 anos, relatou que trafegava no sentido Anchieta x Iriri e, ao entrar no trevo para acessar o balneário, não viu o motociclista que seguia no sentido contrário, resultando em uma colisão lateral”, reportou a PM.
Conforme a polícia, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e, “como ele não apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito (AIT) por recusa”, relatou a corporação. Informações levantadas pela PM dão conta de que havia três passageiros no carro, mas nenhum deles estava presente no local do sinistro.
A PM informou ainda que durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados que os socorristas encontraram 18 pinos de cocaína nas roupas do motociclista, de 45 anos. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, o condutor da moto não pôde realizar o teste do bafômetro, sendo ele transferido para um hospital na Grande Vitória. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 26 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
“Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Regional de Anchieta”, concluiu a PC, na nota.

Veja Também

Corpo de homem morto a tiros é encontrado em estrada de São Mateus

Motociclista morre ao bater em estaca às margens de rodovia em Linhares

Três pessoas são baleadas em ataque de encapuzados durante festa em Montanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta Polícia Civil trânsito Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas
Imagem de destaque
Flávio marca 42%, e Lula, 40% em eventual 2° turno, aponta Genial/Quaest
Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados