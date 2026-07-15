Confronto entre PM e suspeitos termina com um preso em São Mateus

De acordo com a PM, os policiais foram até o local após receberem informações sobre a atuação de traficantes. Ao chegarem à região, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, dando início ao confronto.

Com o jovem preso, os militares apreenderam 210 buchas pequenas de maconha, 15 pedaços e nove buchas médias da mesma droga, além de 154 pinos e 124 papelotes de substância semelhante à cocaína. Também foram recolhidos R$ 312,05 em dinheiro e três aparelhos celulares.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.