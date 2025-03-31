Comandante da PM é ameaçado de morte em pichação em Vitória e reage: ‘Afronta’

"Reflete a audácia dos criminosos em desafiar abertamente o Estado e seus representantes. Tal atitude demonstra a tentativa dessas facções de intimidar e desestabilizar as forças de Segurança, mas a resposta da corporação será firme e inabalável. A criminalidade organizada tenta, por meio do medo, enfraquecer a presença do Estado em territórios com atuação de facções ligadas ao tráfico de drogas, mas a Polícia Militar não recuará e ainda reafirma seu compromisso inabalável com a Segurança Pública", disse Caus nas redes sociais.