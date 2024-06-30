Cinco apostas feitas no ES ganham na quina da Mega-Sena

Apesar de o prêmio total da Mega-Sena, sorteado no último sábado (29), ter acumulado, teve gente sorrindo em solo capixaba. Isso porque cinco apostas feitas no Espírito Santo acertaram a quina, ou seja, marcaram cinco dos seis números sorteados.
Quem saiu ganhando mais foi uma pessoa em Linhares, no Norte do Estado: ela vai levar para casa R$ 120.873,45. Esse prêmio é maior que os demais que fizeram a quina porque o bilhete foi gerado com oito números, com custo maior de aposta, já que o tradicional é com seis números, no valor de R$ 5.
As outras apostas que "bateram na trave" com cinco acertos foram feitas em Vitória e Vila Velha. Cada uma faturou R$ 40.291,15.
No sorteio, as dezenas foram: 13-25-27-30-37-53. Como ninguém acertou todos os números, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 120 milhões para o próximo sorteio, na terça-feira (2).
Segundo a Caixa, as apostas para o prêmio podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas ou pelo site.