Aposta de Vila Velha fica no quase e leva R$ 75 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta feita em Vila Velha quase levou o prêmio de R$ 91 milhões da Mega-Sena na noite de terça-feira (25). A aposta, feita via internet, acertou a quina e vai receber R$ 75.394,71. No total, segundo a Caixa, 53 apostas marcaram cinco números, mas ninguém acertou o prêmio principal. Com isso, o próximo concurso (2742), na quinta (27), pode pagar R$ 100 milhões.

Outras 4.953 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.152,52 cada. A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.