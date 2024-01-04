Chuva forte deixa ruas alagadas no Centro de Santa Teresa

Procurada pela reportagem, o subsecretário de Defesa Civil de Santa Teresa, Rodrigo Carreta, informou que, devido a forte chuva, que durou cerca de 20 minutos, o sistema de drenagem não deu conta de escoar a água. Apesar da situação, a água baixou rapidamente no Centro da cidade e nenhuma outra ocorrência foi registrada pelo órgão.