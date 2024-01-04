A forte chuva que atingiu o Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (4) causou transtornos em vários municípios capixabas. Um deles foi Santa Teresa, na região Serrana do Estado, onde ruas do Centro da cidade ficaram alagadas. Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra uma espécie de "mini cachoeira" que se formou no local utilizado para escoar a água para o rio.
Procurada pela reportagem, o subsecretário de Defesa Civil de Santa Teresa, Rodrigo Carreta, informou que, devido a forte chuva, que durou cerca de 20 minutos, o sistema de drenagem não deu conta de escoar a água. Apesar da situação, a água baixou rapidamente no Centro da cidade e nenhuma outra ocorrência foi registrada pelo órgão.
O órgão acrescentou que segue acompanhando as previsões climáticas para os próximos dias e reforçou que, em caso de emergência, os cidadãos devem entrar em contato com a Defesa Civil do município no número (27) 99849-4525. Os munícipes também podem obter mais informações acessando o grupo de WhatsApp da Defesa Civil de Santa Teresa, que está disponível no site da prefeitura da cidade.
Chuva forte deixa ruas alagadas no Centro de Santa Teresa