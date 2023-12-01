Caminhões colidem na Rodovia do Contorno e complica trânsito na Serra

Um acidente entre dois caminhões no km 281, no sentido sul da Rodovia do Contorno (BR 101), na Serra, interrompeu o trânsito em uma das faixas da pista no sentido onde aconteceu o acidente. Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via, devido ao acidente, o tráfego fluiu por um desvio no trecho até as 17h58 desta sexta-feira (1º), quando a pista foi totalmente liberada.
Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um dos veículos seguia em direção a Viana após ter recolhido uma caçamba na Serra quando o acidente aconteceu. O auxiliar do motorista teve ferimentos leves no braço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Em fotos e vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver que um dos automóveis ficou com a dianteira destruída. A concessionária informou ainda que ambulância, guincho e viatura de inspeção da empresa foram ao local para a ocorrência no local.