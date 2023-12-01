Operação da PF muda itinerário de linha de ônibus pela manhã em Vitória

A linha de ônibus do Transcol de número 031, que faz a rota Ilha do Príncipe-São Benedito, em Vitória, chegou a alterar o trajeto em decorrência da insegurança em São Benedito na manhã desta sexta-feira (1º), quando um suspeito de estupro de vulnerável e de pornografia infantojuvenil foi preso em uma operação da Polícia Federal. O investigado tem 22 anos e era foragido do sistema penitenciário desde 2021.
De acordo com apuração do g1 ES, os ônibus da linha deixaram de subir a parte alta de Itararé, bairro vizinho de São Benedito. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a rota foi alterada "por motivo de segurança para trabalhadores e usuários do sistema", mas não detalhou o que acontece no bairro. Segundo a companhia, a linha voltou a operar normalmente às 10h da manhã.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), mas não deu retorno até a publicação desta matéria.