Operação da PF muda itinerário de linha de ônibus pela manhã em Vitória

De acordo com apuração do g1 ES, os ônibus da linha deixaram de subir a parte alta de Itararé, bairro vizinho de São Benedito. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a rota foi alterada "por motivo de segurança para trabalhadores e usuários do sistema", mas não detalhou o que acontece no bairro. Segundo a companhia, a linha voltou a operar normalmente às 10h da manhã.