Rompimento de fios altera temporariamente telefone do Ciatox; entenda

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) está atendendo temporariamente por meio do celular (27) 98817-5884 e telefone fixo 3636-7575. O comunicado sobre a mudança no contato foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã desta sexta-feira (1). A linha 0800 283 9904 está interrompida devido a rompimento de cabos em via pública. A equipe responsável está trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível, segundo a Sesa.
O Ciatox compõe o Núcleo de Prevenção e Atenção às Intoxicações na Gerência Estratégica de Vigilância em Saúde (GEVS) da Sesa. Localiza-se nas dependências do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), em Vitória, desde abril de 1992.