Praia no fim de semana? Vitória tem 20 pontos liberados para banho

Com o fim de semana chegando, tem gente que já começa a preparar os planos para curtir os dias de folga. Para quem gosta de praia, é importante conferir se o local escolhido para se refrescar está próprio para banho. Na Capital, atualmente, há 20 pontos liberados, quatro interditados e dois impróprios.
O dados são da Prefeitura de Vitória e valem até a próxima quinta-feira (7). Estão impróprios para banho o Ponto 20, na Enseada do Suá (ao lado da Capitania dos Portos) e o Ponto 6 na Praia de Camburi, em Jardim da Penha (altura da Avenida Dante Michelini esquina com a Rua Comissário Octávio Queiroz). Estão interditados os pontos 9 (Praia de Camburi, em Jardim da Penha, 50 metros após o primeiro píer), 22 (Praia de Santo Antônio, perto da academia popular), 23 (Santa Luiza, no canal da passagem) e 24 (Jesus de Nazareth).
Os outros 20 pontos estão classificados como próprios para banho. Eles ficam ao longo da orla na Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Canto, Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Clique aqui para acessar o mapa com os detalhes de cada praia.