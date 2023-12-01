Foragido é preso pela PF em ação contra pornografia infantil em Vitória

Um jovem de 22 anos foi recapturado pela Polícia Federal no bairro São Benedito, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (1º). Ele, que fugiu da cadeia onde estava preso por tráfico de drogas, é alvo de uma investigação contra crimes de exploração sexual infantil praticados pela internet.
A ação, que teve apoio da Polícia Civil e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), foi para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, investigado por estupro de vulnerável, aquisição/posse/armazenamento de pornografia infanto-juvenil, disponibilização/compartilhamento/publicação de pornografia infantojuvenil, produção, venda e exposição de pornografia infanto-juvenil.
PF faz operação contra pornografia infantil pela internet
O investigado era foragido do sistema penitenciário desde 2021. Na casa dele foram apreendidos dois celulares suspeitos de serem usados para a prática criminal.
"A investigação começou por ele receber conteúdos de contexto sexual infantil, e também transmitir e possivelmente armazenar. A gente vai iniciar outra investigação para verificar se ele também abusava de crianças e adolescentes", detalhou o delegado federal Arcelino Damasceno, em entrevista à TV Gazeta.
Ele ainda contou que, durante a ação, houve um confronto e mais dois presos. "Muitas vezes é comum quando a polícia chega haver algum confronto. Hoje houve mas sem nenhuma letalidade. O investigado é condenado por tráfico de drogas, temos informações de que ele trabalha para o tráfico. Junto com ele foram identificados dois outros indivíduos com mandado de prisão em aberto, que foram presos."