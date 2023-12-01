Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro São Benedito

Foragido é preso pela PF em ação contra pornografia infantil em Vitória

Jovem de 22 anos era investigado por vários crimes envolvendo exploração sexual pela internet; operação aconteceu nesta sexta-feira (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2023 às 09:24

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 09:24

Um jovem de 22 anos foi recapturado pela Polícia Federal no bairro São Benedito, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (1º). Ele, que fugiu da cadeia onde estava preso por tráfico de drogas, é alvo de uma investigação contra crimes de exploração sexual infantil praticados pela internet. 
A ação, que teve apoio da Polícia Civil e do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), foi para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, investigado por estupro de vulnerável, aquisição/posse/armazenamento de pornografia infanto-juvenil, disponibilização/compartilhamento/publicação de pornografia infantojuvenil, produção, venda e exposição de pornografia infanto-juvenil.

PF faz operação contra pornografia infantil pela internet

O investigado era foragido do sistema penitenciário desde 2021. Na casa dele foram apreendidos dois celulares suspeitos de serem usados para a prática criminal.
"A investigação começou por ele receber conteúdos de contexto sexual infantil, e também transmitir e possivelmente armazenar. A gente vai iniciar outra investigação para verificar se ele também abusava de crianças e adolescentes", detalhou o delegado federal Arcelino Damasceno, em entrevista à TV Gazeta.
Ele ainda contou que, durante a ação, houve um confronto e mais dois presos. "Muitas vezes é comum quando a polícia chega haver algum confronto. Hoje houve mas sem nenhuma letalidade. O investigado é condenado por tráfico de drogas, temos informações de que ele trabalha para o tráfico. Junto com ele foram identificados dois outros indivíduos com mandado de prisão em aberto, que foram presos."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável pornografia Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados