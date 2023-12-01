Foragido é preso pela PF em ação contra pornografia infantil em Vitória

O investigado era foragido do sistema penitenciário desde 2021. Na casa dele foram apreendidos dois celulares suspeitos de serem usados para a prática criminal.

"A investigação começou por ele receber conteúdos de contexto sexual infantil, e também transmitir e possivelmente armazenar. A gente vai iniciar outra investigação para verificar se ele também abusava de crianças e adolescentes", detalhou o delegado federal Arcelino Damasceno, em entrevista à TV Gazeta .

Ele ainda contou que, durante a ação, houve um confronto e mais dois presos. "Muitas vezes é comum quando a polícia chega haver algum confronto. Hoje houve mas sem nenhuma letalidade. O investigado é condenado por tráfico de drogas, temos informações de que ele trabalha para o tráfico. Junto com ele foram identificados dois outros indivíduos com mandado de prisão em aberto, que foram presos."