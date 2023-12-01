Suspeito de assaltar mulher é agredido no calçadão de Camburi

O suspeito foi contido por populares e banhistas até a chegada da Guarda Municipal ao local no calçadão de Camburi Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 37 anos foi agredido por populares no calçadão da Praia de Camburi, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (1), após tentar furtar o celular de uma jovem de 22 anos. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver pessoas agredindo, xingando e impedindo que o suspeito fugisse até a chegada da Guarda Municipal no local. O detido não teve o nome informado.

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, agentes detiveram o suspeito e o levaram ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em razão das lesões. Após receber alta da unidade, o indivíduo foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Militar informou que a ocorrência foi entregue a Delegacia Regional de Vitória e somente após a finalização das oitivas, terão mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.