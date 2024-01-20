Caminhão tomba, deixa 3 feridos e interdita BR 101 em Pedro Canário

Em uma foto disponibilizada pela PRF é possível observar o caminhão com as rodas para cima e outro veículo ao lado, que atua na operação para destombar o caminhão. Até o momento, não há informações sobre como o acidente aconteceu.

Em nota, a Eco 101 afirmou que as três pessoas foram encaminhadas ao hospital. Não se sabe, até o momento, sobre o estado de saúde delas. "De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo uma carreta, no km 4, sentido sul, em Pedro Canário. A ocorrência foi registrada no neste sábado (20) às 16h29. Recursos da concessionária (guincho, ambulância e viatura de inspeção) além da PRF estão no local. Três pessoas foram encaminhadas ao hospital. O tráfego no local está com interdição total para atendimento."