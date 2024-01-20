Homem com tornozeleira eletrônica é preso em praia de Aracruz; veja vídeo

O momento da prisão foi registrado em vídeos, publicados nas redes sociais do delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz. As imagens mostram os policiais civis correndo atrás do suspeito até o alcançarem.

“O que nos entristece é ver que ele usa uma tornozeleira eletrônica. Já fizemos a nossa missão na Operação Carga Pesada, contra o roubo de caminhões, quando esse indivíduo foi preso. Ele foi posto em liberdade. Ficou apenas dois anos preso, mas volta agora na outra especialidade dele, que é o tráfico de entorpecentes. Vamos fazer a nossa parte, uma, duas, dez vezes”, comentou o coronel Alexandre Ramalho em uma gravação postada nas redes sociais dele.