Homem com tornozeleira eletrônica é preso em praia de Aracruz; veja vídeo

Um dos suspeitos presos durante a operação no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (20), estava em uma praia de Aracruz quando foi localizado pela Polícia Civil. O nome dele não foi divulgado pela corporação. Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, o homem tem envolvimento com o tráfico de drogas da região e já havia sido preso em uma operação de combate a roubo de caminhões.
O momento da prisão foi registrado em vídeos, publicados nas redes sociais do delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz. As imagens mostram os policiais civis correndo atrás do suspeito até o alcançarem.
“O que nos entristece é ver que ele usa uma tornozeleira eletrônica. Já fizemos a nossa missão na Operação Carga Pesada, contra o roubo de caminhões, quando esse indivíduo foi preso. Ele foi posto em liberdade. Ficou apenas dois anos preso, mas volta agora na outra especialidade dele, que é o tráfico de entorpecentes. Vamos fazer a nossa parte, uma, duas, dez vezes”, comentou o coronel Alexandre Ramalho em uma gravação postada nas redes sociais dele.