Acidente entre carros e moto deixa um morto e 4 feridos na BR 101 em Ibiraçu

Motorista do Siena não resistiu e morreu no local, em Pendanga, Ibiraçu Crédito: Divulgação/PRF

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas, no km 222 da BR 101, no distrito de Pendanga, em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, por volta de 15h deste sábado (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal , no local da batida morreu o condutor de um Fiat Siena branco, que ainda não foi identificado. Para atendimento à ocorrência, a pista ficou em pare e siga e foi totalmente liberada às 19h30 de sábado.

A Gazeta apurou com a PRF que o motorista do Siena tentou uma ultrapassagem, quando bateu de frente com um Volkswagen Polo cinza. Uma Honda Biz que estava atrás do Polo não conseguiu desviar, batendo na traseira do veículo. O acidente aconteceu em um local de faixa contínua para os dois sentidos e em uma curva.

Moto envolvida no acidente foi parar às margens da BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

O motociclista foi socorrido para o Hospital São Camilo, em Aracruz, com lesões moderadas. No Polo estava uma família de três pessoas, que sofreram ferimentos leves e também foram encaminhadas para a unidade hospitalar para passarem por avaliação médica.

Atuaram também na ocorrência, para realizar o socorro às vítimas, equipes da Eco101, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 14h56 e que recursos da concessionária foram acionados.

"De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e dois carros de passeio, no km 222,1, sentido sul, em Ibiraçu. A ocorrência foi registrada no neste sábado (20) às 14h56. Recursos da concessionária (guincho, ambulância e viatura de inspeção) além da PRF estão no local e Polícia Civil e IML foram acionados. Cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital e uma pessoa faleceu no local".