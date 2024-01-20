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Tragédia

Acidente entre carros e moto deixa um morto e 4 feridos na BR 101 em Ibiraçu

Segundo a PRF, motorista do Fiat Siena – que morreu na batida – tentou uma ultrapassagem, quando colidiu de frente contra um Volkswagen Polo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jan 2024 às 18:02

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 18:02

Motorista do Siena não resistiu e morreu no local, em Pendanga, Ibiraçu
Motorista do Siena não resistiu e morreu no local, em Pendanga, Ibiraçu Crédito: Divulgação/PRF
Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas, no km 222 da BR 101, no distrito de Pendanga, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, por volta de 15h deste sábado (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local da batida morreu o condutor de um Fiat Siena branco, que ainda não foi identificado. Para atendimento à ocorrência, a pista ficou em pare e siga e foi totalmente liberada às 19h30 de sábado.
A Gazeta apurou com a PRF que o motorista do Siena tentou uma ultrapassagem, quando bateu de frente com um Volkswagen Polo cinza. Uma Honda Biz que estava atrás do Polo não conseguiu desviar, batendo na traseira do veículo. O acidente aconteceu em um local de faixa contínua para os dois sentidos e em uma curva.
Moto envolvida no acidente foi parar às margens da BR 101
Moto envolvida no acidente foi parar às margens da BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
O motociclista foi socorrido para o Hospital São Camilo, em Aracruz, com lesões moderadas. No Polo estava uma família de três pessoas, que sofreram ferimentos leves e também foram encaminhadas para a unidade hospitalar para passarem por avaliação médica.
Atuaram também na ocorrência, para realizar o socorro às vítimas, equipes da Eco101, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.
Em nota, a Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 14h56 e que recursos da concessionária foram acionados.
"De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e dois carros de passeio, no km 222,1, sentido sul, em Ibiraçu. A ocorrência foi registrada no neste sábado (20) às 14h56. Recursos da concessionária (guincho, ambulância e viatura de inspeção) além da PRF estão no local e Polícia Civil e IML foram acionados. Cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital e uma pessoa faleceu no local".

Atualização

21/01/2024 - 10:49
O texto foi atualizado com a informação da liberação do trânsito na BR 101

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