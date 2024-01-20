Goleiro capixaba brilha pelo Flamengo na Copa SP: 'Vamos ser campeões'

Lucas Furtado brilhou na vitória nos pênaltis sobre o Aster Crédito: Nayra Halm e Alexandre Neto / Foto do Jogo

O Flamengo está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A classificação foi garantida com a ajuda fundamental de um goleiro capixaba. Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal contra o Aster (SP), Lucas Furtado brilhou na disputa de pênaltis ao defender duas cobranças e garantir a vitória rubro-negra por 4 a 3, na noite de sexta-feira (19), em Osasco (SP). A atuação decisiva aumentou a confiança do jogador, de 18 anos, que acredita na conquista do quinto título da competição pelo time carioca. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, na segunda-feira (22), às 19h30, em Barueri (SP).

“Chegamos aqui com a intenção de bater na final e nós vamos bater campeão. A sensação de classificar, sendo protagonista, ajudando na partida e nos pênaltis, para mim é sensacional. Meu coração está pulsando de alegria, 220 (batimentos), no mínimo”, disse o goleiro, em entrevista à CazéTV, após a partida.

Lucas Furtado nasceu no dia 9 de março de 2005, em Muqui, e foi criado em Cachoeiro de Itapemirim, ambos no Sul do Espírito Santo. Com 1,97 metro de altura, o goleiro já está há um ano categoria sub-20 do Flamengo.

“Uma felicidade inenarrável poder ajudar a minha equipe a se classificar, ainda mais sendo protagonista, tanto na partida quanto nos pênaltis. Acredito que fui muito feliz. Consegui fazer duas boas defesas no pênalti e agora nós estamos classificados. A sensação é a melhor possível. As pessoas perguntam o que é ser Flamengo, como é jogar no Flamengo. É uma sensação inexplicável”, comentou o jovem em entrevista à FlaTV.

Veja os pênaltis defendidos

Ainda durante a entrevista à CazéTV, Lucas acrescentou que optou por sair antes em alguns lados, mas também esperou a definição dos adversários nas duas cobranças que pegou. O Aster era uma das sensações da Copinha, tendo eliminado o Palmeiras em uma das fases anteriores.

“Induzi os atletas deles a baterem no canto que estava mais confiante para cair. A gente vai bater na final, vamos lotar o estádio e bater campeão. É o primeiro passo para a realização de um sonho maior. É óbvio que é bom ganhar, ser decisivo, mas não estou nem perto de realizar o meu sonho, que é jogar no profissional, com Maracanã lotado. Fazer lá o que eu fiz aqui hoje (sexta, 19)”, comemorou Lucas Furtado.

O jovem ainda citou atletas que são referência em sua carreira. Um deles é o tcheco Petr Cech, que fez história no Chelsea (ING), além de dois goleiros do elenco atual do Flamengo: Matheus Cunha e Agustín Rossi.

No início da Copinha, Lucas Furtado era a terceira opção, com Dyogo Alves e Caio Barone a sua frente. Entretanto, a dupla saiu de Osasco e seguiu para o elenco profissional, na preparação para os jogos do Campeonato Carioca. E foi assim que o camisa 20 herdou a vaga na fase de mata-mata.

O próximo jogo do Flamengo será contra o Cruzeiro na próxima segunda-feira (22). A partida da semifinal está marcada para as 19h30, na Arena Barueri. O outro finalista sairá do duelo entre Corinthians e Novorizontino, às 21h30, na NeoQuímica Arena. A decisão será realizada na quinta-feira (25), dia do aniversário da cidade de São Paulo.

Destaque na Copa A Gazetinha

Com 18 anos, a promessa capixaba foi promovida ao sub-20 do Flamengo de maneira antecipada. Apesar de atuar em poucas partidas, Lucas teve a primeira experiência de jogar no exterior pela nova categoria. E se destacou em duas competições, na República Tcheca e na Croácia, com boas defesas.

Ainda em Cachoeiro do Itapemirim, antes de viver o sonho rubro-negro, a trajetória do jovem começou no campinho do Basileia. Após a diversão virar mais séria e se tornar o melhor goleiro da Copa A Gazetinha, olheiros viram as boas defesas do então garoto e logo fizeram contato com o pai dele, o ex-goleiro Soneca.

Após ser consultado em rápida conversa preliminar, Lucas gravou um vídeo de um treinamento e, uma semana depois de enviar a produção para os clubes, veio a ligação mais importante da vida de atleta.

"Continuei treinando e fui me destacando nas competições que jogava pelo Espírito Santo. Fui o melhor goleiro da Copa A Gazetinha. Até que, um dia, dois olheiros me viram jogando no campo do Basiléia. Uma semana depois, eu e meu pai fizemos um treino no campo e gravamos alguns lances para mandar aos clubes. Athletico Paranaense e Vasco demonstraram interesse. Porém, o Flamengo ligou primeiro. Após 20 minutos da chegada do vídeo, eles entraram em contato e marcaram a minha semana de teste", relatou Lucas em entrevista publicada em novembro, em A Gazeta.

Depois de se estabelecer na base do rubro-negro, Lucas sonha alçar voos mais altos com a camisa já vestida por Júlio César, Diego Alves e Raul Plassmann. Primeiramente, o objetivo inicial é ganhar espaço no elenco profissional para atuar no Campeonato Carioca 2024. Depois, o clássico desejo de ganhar um título no Maracanã lotado é o principal para o jovem goleiro.