Tumulto em horário de visita deixa um detento ferido em presídio de Viana

Um tumulto durante o horário de visita na Penitenciária de Segurança Maxima 1, em Viana, terminou com um interno levemente ferido neste sábado (20).

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), tudo começou quando os presos se recusaram a voltar para às celas após à visitação. "Para conter o tumulto, policiais penais usaram de armamento não letal. Um interno foi ferido (lesões leves) durante o tumulto. A ocorrência será encaminhada à autoridade policial."