Tumulto em horário de visita deixa um detento ferido em presídio de Viana

Um tumulto durante o horário de visita na Penitenciária de Segurança Maxima 1, em Viana, terminou com um interno levemente ferido neste sábado (20).
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), tudo começou quando os presos se recusaram a voltar para às celas após à visitação. "Para conter o tumulto, policiais penais usaram de armamento não letal. Um interno foi ferido (lesões leves) durante o tumulto. A ocorrência será encaminhada à autoridade policial."
Ainda segundo a pasta, um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) será aberto para investigar a motivação do tumulto e responsabilizar os envolvidos. A unidade opera dentro da normalidade na tarde deste sábado (20).