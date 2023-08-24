Caminhão perde freio e atinge casa e carro em avenida de Cachoeiro 

Um caminhão perdeu o freio quando estava subindo a Avenida Alziro Vianna, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desceu de ré e atingiu um carro e uma casa. Segundo a Polícia Militar, o acidente – registrado na manhã desta quinta-feira (24) – foi causado por uma falha mecânica no veículo.