Cachorro-do-mato morre atropelado na Av. Adalberto Simão Nader, em Vitória

Um cachorro-do-mato foi encontrado morto no último domingo (19) na Avenida Adalberto Simão Nader, nas proximidades do aeroporto, em Vitória. Segundo testemunhas, o animal foi atropelado na via pública. Acionada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de Vitória informou que recolheu o corpo.
"Trata-se de um cachorro-do-mato. São animais de hábito noturno e que, possivelmente, fazem parte da população que vive em mata paludosa [área cujo solo possui alta concentração de água], ao redor do Aeroporto de Vitória. O local é área de conservação", ressaltou a prefeitura.