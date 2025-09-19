Briga entre 4 mulheres em Cariacica termina com prisões por injúria racial

Duas mulheres, de 29 e 35 anos, foram presas suspeitas de agressões, ameaças e injúria racial contra outras duas mulheres, de 42 e 22 anos, no bairro Planeta, em Cariacica, na noite de quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, a confusão começou quando as suspeitas – sob efeito de bebida alcoólica – invadiram a casa das vítimas para "tirar satisfação” sobre uma discussão anterior envolvendo os filhos das famílias.

A PM informou que as vítimas contaram que se trancaram dentro de casa ao perceberem que as suspeitas estavam armadas com uma faca. As mulheres, então, passaram a arremessar pedras contra o imóvel, quebrando a cerca e atingindo o vidro de um carro. A vítima de 22 anos disse aos militares que, além de ser agredida, foi chamada de “negrinha” e “macaca”. As suspeitas continuaram com as ofensas e chegaram a repetir os termos, inclusive na frente dos policiais.